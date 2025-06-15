Leyla, Adalet İçin Mücadele Ediyor

DİZİ HAKKINDAKİ DETAYLAR

Brezilya’da yayınlandığı dönemde büyük izlenme rekorları kıran ‘Avenida Brazi’ dizisinden uyarlanan ‘Leyla: Hayat… Aşk… Adalet…’, 15 Haziran Çarşamba günü NOW TV’de izleyici ile buluşuyor. Dizinin hikayesi, küçük yaşta annesini kaybeden ve babasının yeniden evlenmesiyle hayatı altüst olan Leyla’nın, üvey annesinden intikam almak için verdiği savaşı anlatıyor. Oyuncu kadrosunda Cemre Baysel, Alperen Duymaz, Gonca Vuslateri gibi yetenekli isimler bulunuyor.

HEYECAN DOLU BİR FINAL

Leyla, Mali’nin Nur’u tehdit ettiğini öğrenmek için harekete geçiyor. Nur, Mali’deki görüntüleri yok etmek için Güzide’ye sürpriz bir teklif yapıyor. Diğer yandan Leyla’nın kendisine verdiği süreyle sıkışan Tufan, Takoz’la yaptığı planı uygulamaya koyuyor. Finalde Civan, Leyla’ya karşı kurulan tuzağı bozmak için zamana karşı yarışırken, Leyla ise adım adım ölüme doğru yol alıyor.

Leyla, Nur ve Mali’nin hayatları Yıldız Köşkü’nde yaşanan bir ayrılığın ardından Köroğlu Yalısı’nda kesişiyor. Nur, kâhya yardımcısı olarak Köroğlu Yalısı’nda çalışmaya başlıyor ve aile, onun gerçek kimliğinden habersiz oluyor. Nur, renkli ve gizemli aile üyelerini tanımaya çalışırken, Leyla ve Mali’nin şantajlarıyla da baş etmeye gayret ediyor.

TANSİYONUN YÜKSELDİĞİ ANLAR

Mali, Nur’un kendisini yalıya alması için baskı yaparken, Leyla uçakta tanıştığı aile üyesi Eren’i korumak adına Nur ile yüzleşiyor. Leyla, Eren’in kim olduğunu ve annesi Handan’ın nasıl öldüğünü öğrenince büyük bir şok yaşıyor. Köroğlu Yalısı’nın patronu Vedat Köroğlu’nun ölüm tehlikesi tüm gözleri Nur’a çeviriyor.

Civan’ın hastalığının son evreye girmesi herkesi derinden etkiliyor. Nur, yıllar sonra hayatına giren ablası Handan’dan, Civan’ı kurtaracak bir teklif alıyor. Bu tehlikeli teklifi kabul eden Nur’a yardım edecek kişi ise Leyla oluyor. Tansiyonun yükseldiği finalde Nur ve Leyla, Civan’ı kurtarmak için omuz omuza mücadele ederken, beklenmedik vedalar ve sürpriz ayrılıklar yaşanıyor. Leyla dizisini NOW TV platformlarından izleyebilirsiniz.