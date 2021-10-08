Leyla Akdemir davasında tüm sanıklar beraat etti

Türkiye'nin konuştuğu Leyla Akdemir davası ile ilgili davada gelişme yaşandı.

Ağrı’da dedesinin evinin önünden kaybolduktan 18 gün sonra cesedi bulunan minik Leyla ile ilgili davada gelişme yaşandı.

Ağrı’da Leyla Aydemir’in öldürülmesi ile ilgili davada tutuksuz yargılanan amcası ve akrabalarının da aralarında olduğu 7 sanık beraat etti.

Leyla Aydemir cinayetiyle ilgili davada Erzurum Bölge Adliye Mahkemesinin bozma kararının ardından ikinci duruşma yapıldı.

Ağrı’da görülen davada, aralarında Leyla’nın yakınlarının da bulunduğu 7 sanık, tutuksuz olarak yargılandı.

İlk duruşmada, sanıklar suçlamaları reddetmiş, anne Şükran Aydemir’in avukatı ise mahkemeye yeni deliller sunmuştu.

Dava sonuçlandı, tüm sanıkların beraatine karar verildi

Savcı kasten öldürme suçundan amca Yusuf Aydemir ve 2 akraba için ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep etti. Hakim tüm sanıkların beraatine karar verdi.

Tüm Türkiye’yi yasa boğan olayda 4 yaşındaki Leyla Aydemir, 15 Haziran 2018’de kaybolmuş, 18 gün sonra da cenazesi bulunmuştu.