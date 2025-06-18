Leyla Alaton, AK Parti Toplantısında Görüntülendi

AK PARTİ TOPLANTISINDA DİKKAT ÇEKEN İSİM

Ak Parti’nin bugün düzenlenen grup toplantısında dikkat çeken bir isim salonda yer aldı. İş insanı ve Alarko Holding’in sahiplerinden Leyla Alaton, AK Parti sıralarında görüntülendi. Alaton’un yanındaki isim ise Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın doktoru ve AK Parti Kocaeli Milletvekili Prof. Dr. Sadettin Hülagü oldu.

LEYLALATON’UN GÖRÜŞLERİ

Leyla Alaton, geçtiğimiz günlerde yaptığı çanta ve business bilet açıklamalarıyla da gündeme gelmişti. “Pahalı çanta taktığında fiyat etiketi ile yürüyormuş gibi oluyorsun” diyen Alaton, “Ben bunu çok ayıplıyorum. Utanç verici bir şey bence. Annemden hep şu görgüyü aldım; mesela bir mücevher bile senden çok parlıyorsa, bir kişi sizin yüzünüzden evvel kolyenize bakıyorsa, onu takmamanız gerekir” şeklinde konuştu. “Almaya mecbur değil isen pahalı eşyalar büyük bir savurganlık gibi” ifadelerini kullanan Alaton, “Mesela az sonra Denizli’ye gideceğim bir iş seyahati için, elbette ekonomi sınıfında uçacağım, özel koltuğa ne gerek var, bana bunlar anlamsız geliyor” dedi.

İŞ HAYATI VE BAŞARILARI

1961 yılında İstanbul’da dünyaya gelen Leyla Alaton, Türkiye’nin önde gelen iş kadınlarından biri olarak biliniyor. Eğitimini ABD’nin New Jersey eyaletindeki Fairleigh Dickinson Üniversitesi’nde İş İdaresi ve Yöneticilik üzerine tamamlayan Alaton, ardından New York Üniversitesi’nde Sosyal Bilimler alanında yüksek lisans yaptı. 1986 yılında Türkiye’ye dönüş yapan Alaton, Alarko Holding’in kurucularından Dr. Üzeyir Garih’in asistanı olarak kariyerine başladı. Daha sonra Alkent – Etiler Uyduşehir ve Alsit Villakent projelerinde tanıtım ve pazarlama görevlerini üstlendi.

1992 yılında Milli Prodüktivite Merkezi tarafından “Yılın İş Kadını” seçilen Leyla Alaton, bir yıl sonra Davos Dünya Ekonomik Forumu tarafından “Geleceğin Liderleri” arasına alındı. 1993 yılında kendi şirketini, Megatrend Halkla İlişkiler Danışmanlık Şirketi’ni kurarak Aérospatiale ve Alcatel gibi uluslararası firmalara danışmanlık hizmeti sundu. Leyla Alaton, günümüzde Alarko Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi olarak çalışmaya devam etmekte ve aynı zamanda çeşitli sivil toplum kuruluşlarında aktif görevler üstlenmektedir. Fransız Legion d’Honneur nişanına sahip olan Alaton, İngilizce ve Fransızca dillerini bilmektedir. Kadın hakları, girişimcilik ve liderlik konularında yürüttüğü aktif projeleriyle de tanınmaktadır.