Leyla Altun, Eşini Kaybetti. “Devletimiz Yanımda” Dedi

Leyla Altun’un Deprem Sonrası Yaşadığı Buruk Sevinç

YENİ EVİNE KAVUŞTU

Kahramanmaraş’ta, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’i yeni teslim edilen evinde ağırlayan Leyla Altun, eşini gözleri önünde kaybettiğini ve kendisinin ise 3 gün sonra AFAD ekipleri tarafından kurtarıldığını anlattı. Yerinin yıkılan evinin olduğu yer olduğunu belirten Altun, “Devletimizin arkamızda olduğunu hissetmek güç veriyor” dedi. 6 Şubat’taki depremde eşi Yavuz Altun’u kaybeden Leyla Altun’a, Azerbaycan’ın desteğiyle yapılan evi teslim edildi.

DEPREF GÜNÜNÜ ANLATTI

Deprem günü yaşadıklarını hatırlatan Altun, Cumhurbaşkanlarıyla önemli bir anı paylaştığını ifade etti. “Depremde evdeydim ve uyumuyordum, ayaktaydım. Eşim yatıyordu. Tam saat 4’te dışarı baktım ve çok kötü bir hava olduğunu düşündüm. Sonra eşim lavaboya kalktı, o sırada sarsıntı başladı. Tavanlar dökülüyordu. Eşim çok panik yaptı ve oturma odasına geçerken balkon tarafına yöneldi. O anda apartmanın üstüne devrildi” sözleriyle yaşadığı korkunç anları anlattı.

ENKAZ ALTINDA GEÇİRDİĞİ GÜNLER

Leyla Altun, 3 gün enkaz altında kaldığını belirterek, o süre içinde bilincinin yerinde olduğunu, sürekli dua ettiğini ancak dışarıdan kimseyi duyamadığını kaydetti. “Kurtarma ekibi geldiğinde hiç umut yoktu. Sesimi duyan var mı diye bağırdım. Onlar bana ulaştığında göz göze gelmemiz çok güzel bir duyguydu, çok ağladım, çok sevindim” diye konuştu. Eski evinin olduğu yerden yeni yuvaya kavuştuklarını ifade eden Altun, kaybettikleri acıyı hiç unutamayacaklarını söyledi.

AZERBAYCAN’A TEŞEKKÜR

Azerbaycan devletine ve Cumhurbaşkanına da teşekkür eden Altun, “Onlar bizim can kardeşimiz. Cumhurbaşkanımız çok değerli. Bizi yalnız bırakmadı, arkamızda olduğunu hissettirdi. Devletimizin arkamızda olduğunu hissetmek daha büyük bir güç veriyor” ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanları Erdoğan ve Aliyev’i evinde ağırlamanın kendisi için özel bir an olduğunu dile getiren Altun, “Evimde ağırladım, eşimden konuştuk, neler yapabileceklerinden bahsettik” dedi.