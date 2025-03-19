Leyla Dizisi 26. Bölüm İzleme Linki

Brezilya’da yayınlandığı dönemde büyük ilgi gören ‘Avenida Brasil’ dizisinden esinlenerek ortaya çıkan ‘Leyla: Hayat… Aşk… Adalet…’ dizisi, 19 Mart Çarşamba günü NOW TV’de izleyicilere sunuldu. Bu dizinin hikayesi, küçük yaşta annesini kaybeden Leyla’nın, babasının yeniden evliliği sonrasında yaşadığı zorlukları ve üvey annesinden intikam almak için verdiği göz alıcı mücadeleyi konu alıyor. Şimdi Leyla’nın 26. bölümüne ait izleme linki var mı ve Leyla 26. bölüm tek parça full HD olarak nasıl izlenir?

Leyla, Civan ile arasında gelişen romantik duyguların etkisi altındadır. Aşk ve intikam duyguları arasında kalmışken, Civan da Leyla ve Ceren arasında bir tercih yapmak zorundadır. Diğer yandan, Nur ve Serap’ın güzellik merkezinde yaşadığı beklenmedik olay, ikiliyi karşı karşıya getirirken, bu durum Nur ve Ferda arasında da gerginliğe sebep olur. Leyla, bu gerilimi Nur’a karşı avantaja dönüştürmekte gecikmez ve asıl hamlesini Nur ile birlikte katıldığı tarihi eser müzayedesinde gerçekleştirecektir.

Büyük finalde heyecan zirveye ulaşırken, Leyla, Nur ve Mali’yi zor durumda bırakacak bir bilgiye ulaşır. Civan ise tüm planların alt üst olmasına neden olacak bir gerçekle yüzleşmek zorundadır. Leyla, en mutlu günü olan zamanda Nur’dan intikam almayı başarırken, Nur da çocukluğundan beri kaçtığı hapishane korkusuyla yeniden yüz yüze gelmek zorunda kalır. Leyla’nın kendisinden sakladığı gerçekle yüzleşen Civan, Nur ile Leyla arasında bir seçim yapmak zorunda kalır. Heyecanın tavan yaptığı bu finalde Nur, yaptığı ani açıklama ile herkes, özellikle Leyla, üzerinde şok etkisi yaratacaktır.

Leyla, Yıldız Ailesi’ne kimliğini açıkladıktan sonra durmayacaktır. İlk olarak geçmişte olanları Serap’a anlatır, bu durum Serap’ın Tufan’dan ayrılmasına neden olur. Tufan, yıkılmış bir haldeyken, Nur’un aradığı fırsatı oluşturur. Nur, en sonunda Tufan’ı ikna eder ve Leyla, ailelerini yok etme kararlılığını sürdürür. Böylelikle, Tufan ile Selman Leyla meselesinden kurtulmaya çalışırken, Leyla da ilk kez ölüm korkusunu hisseder. Civan, Leyla’yı korumak için her daim yanında yer alır. Tufan’ın bir plan yapabileceğinden kuşkulanan Civan, ailesi üzerindeki kontrolünü asla kaybetmez. Bu durum, Civan’ın babasıyla olan ilişkisini gergin bir hale getirir. Bu sırada Leyla, Güzide ile yaptığı görüşmede “Hereke Halısı” sırrını öğrenir ve durumu Nur’a aktarır. Nur’un zorlu bir yaşam sürmesine neden olan babası Neco hakkında intikam peşindedir ve Mali’den, babasını öldürmesini ister. Ancak Nur, finalde tüm dengeleri alt üst edecek beklenmedik bir sürprizle karşılaşır.

Leyla dizisinin bölümlerini NOW TV platformlarından izleyebilirsiniz.