Leyla Dizisi 26 Mart’ta NOW TV’de

Yeni Dizi Leyla: Hayat… Aşk… Adalet… 26 Mart’ta Başlıyor

26 Mart Çarşamba günü NOW TV’de izleyiciyle buluşacak olan “Leyla: Hayat… Aşk… Adalet…”, Brezilya’da büyük izlenme rekorları kıran ‘Avenida Brasil’ dizisinden uyarlanıyor. Dizi, küçük yaşta annesini kaybeden Leyla’nın, babasının yeniden evlenmesiyle yaşadığı zor günleri ve üvey annesinden intikam almak için verdiği mücadelesini anlatıyor. Oyuncu kadrosu arasında Cemre Baysel, Alperen Duymaz, Gonca Vuslateri gibi yetenekli isimler yer alıyor.

Heyecan Dolu Gelişmeler

Dizinin heyecan dolu bölümlerinde Leyla, Mali’deki Nur’un neyle tehdit ettiğini öğrenmek için harekete geçiyor. Diğer yandan, Nur, görüntüleri ortadan kaldırmak için Güzide’ye sürpriz bir teklif yaparken, Tufan, Leyla’nın kendisine verdiği süreyle köşeye sıkışıyor. Tansiyonun yükseldiği finalde Civan, Leyla’ya kurulan tuzağı bozmak için zamana karşı bir yarış verirken, Leyla da ölüme doğru ilerliyor.

Son Gelişmeler ve Kötü Planlar

Leyla’nın ölüm haberi, Nur’un tapuları ele geçirme planıyla yeni bir çığır açıyor. Civan, Leyla’nın intikamını almak için harekete geçerken, Yıldız ailesi, Tufan’ın gözaltına alınmasıyla sarsılıyor. Nur, gerçekleştirdiği son hamleyle Yıldız ailesini köşkten atmak için önemli bir sürprizle karşılaşıyor. Finale doğru giden dramanın en heyecanlı anlarında, çöplükte yeni bir misafir ağırlanacak.

Leyla, Civan’la evlenerek köşke geri dönerken, Civan, Leyla’nın intikam duygusuyla hem kendisini hem de ilişkilerini mahvetmemesi için çaba gösteriyor. Leyla, Nur’un annesi Nermin’i köşke getirerek Civan’ın tüm çabalarını boşa çıkarıyor. Sürpriz bir şekilde hurdalığı devralan Nur, Leyla ve Civan’ın düğününü sabote etmek için tehlikeli bir plan yapıyor.

Son bölümlerde seyircilerin nefesini tutacağı anlar yaşanacak ve Leyla’nın Nur’a karşı yapacağı sürpriz hamle tüm dengeleri bozacak. Leyla dizisini NOW TV platformlarından izleyebilirsiniz.