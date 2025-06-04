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Leyla Dizisi Yayın Günü Değişti

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BAŞROL OYUNCUSU DEĞİŞİKLİĞİ

NOW TV’nin popüler dizisi hakkında önemli bir gelişme yaşandı. Leyla: Hayat… Aşk… Adalet… dizisinde başrol oyuncusunda meydana gelen değişiklikler sonrasında, dizinin geleceği ile ilgili oldukça radikal bir karar alındı.

YENİ YAYIN GÜNÜ

İstikrarlı bir reyting başarısı gösteren Leyla: Hayat… Aşk… Adalet… dizisinde, Alperen Duymaz’ın ardından usta sanatçı Selçuk Yöntem’in kadroya katılmasıyla yeni bir döneme giriliyor. Şimdiye kadar Çarşamba akşamları yayımlanan dizi, 15 Haziran’dan itibaren Pazar akşamları izleyici ile buluşacak.

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