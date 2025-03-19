Leyla: Hayat Aşk Adalet NOW TV’de

DİZİDEN HİKAYE VE KARAKTERLER

Brezilya’da izlenme rekorları kıran “Avenida Brasil” dizisinden uyarlanan “Leyla: Hayat… Aşk… Adalet…”, 19 Mart Çarşamba günü NOW TV’de izleyiciyle buluşuyor. Dizinin merkezinde, küçük yaşta annesini kaybedip babasının yeniden evlenmesiyle hayatı altüst olan Leyla’nın hikayesi yer alıyor. Leyla, üvey annesinden intikam almak için mücadele veriyor. Oyuncu kadrosunda Cemre Baysel, Alperen Duymaz, Gonca Vuslateri ve pek çok usta oyuncu bulunuyor.

HEYECAN DORUĞA ÇIKIYOR

Leyla, Mali’nin Nur’u neyle tehdit ettiğini öğrenmek için harekete geçer. Nur, Mali’deki görüntüleri ortadan kaldırmak amacıyla Güzide’ye sürpriz bir teklif götürüyor. Ayrıca, Leyla’nın kendisine verdiği mühletle sıkışan Tufan, Takoz’la bir plan devreye sokuyor. Finalde, Civan Leyla’ya karşı kurulan tuzağı bozmak için zamana karşı yarışırken, Leyla da adım adım ölümle yüzleşiyor.

Leyla, en mutlu gününde Nur’dan intikam almayı başarıyor. Bu gelişmeyle Nur, çocukluğundan beri kaçtığı hapishane fobisiyle yeniden yüzleşmek zorunda kalıyor. Civan, Leyla’nın kendisinden sakladığı gerçeklerle yüzleşirken, Nur ve Leyla arasında bir tercih yapmak mecburiyetinde kalıyor. Finalde Nur’un yaptığı açıklama, başta Leyla olmak üzere herkesi şaşkına uğratıyor.

KARMAŞIK İLİŞKİLERİN İÇİNDE İNTİKAM

Leyla, Yıldız Ailesi’ne kimliğini açıkladıktan sonra hız kesmiyor. İlk olarak Serap’a geçmişte yaşananları anlatıyor ve Serap, Tufan’ı terk ediyor. Yıkılan Tufan, Nur’un tam aradığı fırsat oluyor. Nur, Tufan’ı ikna ettikten sonra, Leyla ailesini yok etmeden durmayacak. Tufan ve Selman, Leyla meselesinden kurtulma kararı alıyor ve Leyla, ilk kez öldürülebileceğini hissediyor. Civan ise Leyla’yı korumak için yanından ayrılmıyor. Tufan’ın gizli işler çevirdiğini düşünen Civan, ailesinin üstünde gözetimini sürdürüyor, bu durum ise babasıyla olan bağlarını geriyor.

Leyla, Güzide’den “Hereke Halısı” sırrını öğreniyor ve bunu Nur’a aktarıyor. Nur’un babasız, zor bir hayat sürmesine neden olan Neco, intikam isteğine kapılan Nur’un hedefi oluyor. Fakat Nur, finalde tüm dengeleri alt üst edecek sürpriz bir olayla karşılaşabiliyor. Leyla dizisini NOW TV ekranlarından izleyebilirsiniz.