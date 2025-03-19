Leyla Hayat Aşk Adalet Yeni Bölüm Fragmanı

DİZİDEKİ TANSİYON YÜKSELDİ

Now TV’nin popüler dizisi Leyla Hayat Aşk Adalet, 27. bölüm fragmanının yayımlanmasının ardından sosyal medya üzerinde büyük bir ilgi gördü. İzleyicilerin heyecanla beklediği dizinin detayları ve 26. bölüm bilgileri ise en çok arama yapılan konular arasında yer aldı. Peki, Leyla Hayat Aşk Adalet dizisinin 26. bölümünde neler yaşandı? Leyla Hayat Aşk Adalet’in yeni bölüm fragmanı yayımlandı mı? İşte merak edilenler…

LEYLADAN ŞAŞIRTAN AÇIKLAMALAR

Leyla, Yıldız Ailesi’ne kimliğini açıkladıktan sonra durmak bilmez. Önce Serap’a geçmişte yaşananları anlatıyor. Serap, Tufan’ı terk ederken, Tufan yıkılmış bir halde Nur’un tam da aradığı fırsatı sunuyor. Nur, Tufan’ı ikna ediyor ve Leyla ailelerini yok etmeden asla durmayacak. Bu gelişmelerin ardından Tufan ve Selman, Leyla meselesinden kurtulma kararı alıyor. İlk defa Leyla, öldürülebileceğini hissetmeye başlıyor.

CİVAN’IN KORUMA GÖREVİ

Civan, Leyla’yı korumak amacıyla sürekli yanındadır. Tufan’ın bir plan yaptığı düşüncesi Civan’da tedirginliğe yol açıyor ve bu, babasıyla olan bağların gerilmesine sebep oluyor. Bu arada Leyla, Güzide’den “Hereke Halısı” sırrını öğreniyor ve bu bilgiyi Nur’a iletiyor. Nur’un babasız ve zorlu bir yaşam sürmesine neden olan Neco, intikam almak isteyen Nur’un hedefi oluyor. Nur, Mali’den babası Neco’yu öldürmesini istemekte fakat finalde tüm dengeleri alt üst eden beklenmedik bir sürprizle karşılaşacak.

AŞK VE İNTİKAM DENGESİ

Leyla, Civan ile yaşadığı yakınlaşmanın etkisiyle hem aşk hem de intikam duygusu arasında sıkışmış durumda. Civan, Leyla ve Ceren arasında bir seçim yapmak zorunda kalıyor. Diğer yandan, Nur ve Serap’ın güzellik merkezinde yaşanan sürpriz olay, ikiliyi karşı karşıya getirirken, bu durum Nur ve Ferda arasındaki iplerin de gerilmesine neden oluyor. Leyla, bu durumu Nur’a karşı kullanmak için fırsat kolluyor ve asıl hamlesini tarihi eser müzayedesinde gerçekleştirecek.

BÜYÜK FİNALDE ŞOK EDİCİ GELİŞMELER

Heyecanın zirveye çıktığı finalde Leyla, Nur ve Mali’yi zor durumda bırakacak bir bilgiye ulaşırken; Civan, tüm hesapları alt üst edecek bir gerçekle yüzleşmek zorunda kalıyor. Leyla, en mutlu gününde Nur’dan intikam almayı başarırken, Nur çocukluğundan beri kaçtığı hapishane korkusuyla yeniden karşılaşmak zorunda kalıyor. Civan, Leyla’dan sakladığı gerçekler ile yüzleşmek zorunda kalırken, Leyla, Nur ile yaptığı açıklamayla herkesi şoke edecek. Leyla dizisinin 27. bölüm fragmanı henüz yayımlanmadı. Güncel fragmanları Now TV platformlarından izleyebilirsiniz.