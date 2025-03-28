Leyla ile Mecnun Tekirdağ’a Döndü

LEYLEKLERİN DÖNÜŞÜ SEVİNÇLE KARŞILANDI

Tekirdağ’ın Naip Mahallesi’nde baharın müjdecisi Leyla ile Mecnun adlı iki leylek, yuvalarına geri döndü. Her yıl Süleymanpaşa ilçesine bağlı Naip Mahallesi’ni ziyaret eden bu leylekler, bu yıl da geleneklerini sürdürerek yuvalarına geri geldi. TREDAŞ ve Doğa Koruma Milli Parklar Tekirdağ Şubesi tarafından direğe kurulan özel platformda yuvalarını düzenlemeye başlayan bu leylekler, mahalle halkının da mutluluğunu artırdı.

MAHALLE HALKININ SEVİNCİ

Uzun yıllardır aynı bölgeye gelen Leyla ile Mecnun’un, göç mevsimiyle birlikte dönüşü büyük bir sevinçle karşılandı. Mahalle sakinleri, gökyüzünde süzülen leyleklerin, yuvalarına konarak baharın habercisi olduğunu düşünüyor. Yetkililer, leyleklerin güvenli bir biçimde yuvalarını kurabilmeleri için gerekli tüm önlemleri aldıklarını ifade ederken, mahalle halkı da bu geleneksel misafirlerine sahip çıkmaya kararlı.

YAVRU LEYLEKLER İÇİN HEYECAN

Dron ile havadan görüntülenen leylek yuvası, 7/24 canlı kamerayla izlenebiliyor. Köyde kahve işletmecisi Selver Gök, “Tüm köylü ve insanlar bekliyordu leyleklerin gelmesini, leylekler geldi. Milletimi sevindirdi, şimdi yumurtlasın, yavrulasın, onları çıkarmasını bekliyoruz. Çok gelen var köyümüze leylekleri görmek için” diye belirtiyor. Naip Mahallesi’nde leyleklerin gelişinin ardından özellikle ziyaretçi sayısında artış gözlemleniyor.