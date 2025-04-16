Leyla İntikam İçin Mücadele Ediyor

LEYLADAKİ SÜRÜKLEYİCİ HİKAYE

Brezilya’da büyük bir ilgi görüp izlenme rekorları kıran ‘Avenida Brasil’ dizisinden uyarlanan ‘Leyla: Hayat… Aşk… Adalet…’ 16 Nisan Çarşamba günü NOW TV’de izleyiciyle buluştu. Dizi, küçük yaşta annesini kaybeden Leyla’nın, babasının yeniden evlenmesiyle altüst olan yaşamını ve üvey annesi Nur’dan intikam alma mücadelesini ele alıyor.

İNTİKAM VE DRAM YOLCULUĞU

Küçük yaşta annesini kaybeden ve başka kimsesi olmayan Leyla’nın hayatı, babasının evlenmesiyle zorlu bir döneme giriyor. Üvey annesi Nur tarafından bir çöplüğe bırakılan Leyla, yıllar sonra intikam almak için geri dönüyor. “Leyla”, bu genç kadının hayatını mahveden üvey annesine karşı verdiği mücadelenin yanı sıra, intikam arayışında aşk ile karşılaşacağı duygusal yolculuğunu ekranlara yansıtacak.

Leyla, Nur’u çöplüğe göndermesinin ardından, Tufan’a baskı yaparak onu kontrol altına almaya çalışıyor. Civan’ın gerçeği öğrenmesiyle, tüm dengeler değişebilir. Civan ya annesi Nur’u ya da baba bildiği Tufan’ı kurtarmak zorunda kalacak. Çöplükten kurtulmaya çalışan Nur, Leyla’nın engelini aşmak zorundadır. Şok edici bir finalde, Leyla babasının katilinin Nur olduğunu öğrendiğinde intikam için silahına sarılacak. Leyla, Nur’u öldürmeye çalışırken büyük bir sürprizle karşılaşacak. Nur, öldüğü savaşta yalnızdır ve Leyla’yı yaralayacak bir gelişme, annesi Sema’nın beklenmedik ölümü olacaktır. En çaresiz anında Leyla, Civan ve kardeşi İpek ile yaşam sevincini bulacak. Finalde heyecan doruğa ulaşırken, Nur’un kaderi Leyla’ya, Leyla’nın aşkı ise Nur’un kaderine bağlı hale geliyor. Leyla dizisinin bölümlerini NOW TV platformundan izleyebilirsiniz.