Leyla, İntikam İçin Mücadele Veriyor

YENİ DİZİ TANITIMI

Brezilya’da geniş izleyici kitlesi tarafından ilgiyle takip edilen ‘Avenida Brazil’ dizisinden uyarlanan ‘Leyla: Hayat… Aşk… Adalet…’ 7 Mayıs Çarşamba günü NOW TV’de izleyicilerin beğenisine sunulacak. Dizinin ana hikayesi, küçük yaşta annesini kaybeden Leyla’nın, babasının yeniden evlenmesiyle değişen hayatını ve üvey annesinden intikam almak için verdiği çabayı konu alıyor. Cemre Baysel, Alperen Duymaz, Gonca Vuslateri gibi yetenekli oyuncularla birlikte birçok usta isim de dizide yer alıyor.

HEYECAN DOLU GELİŞMELER

Leyla, Mali’nin Nur’u neyle tehdit ettiğini öğrenmek için harekete geçiyor. Nur ise Mali’deki görüntüleri gizlemek amacıyla Güzide’ye sürpriz bir öneri sunuyor. Bu durum, Leyla’nın kendisine tanıdığı süreyle birlikte Tufan’ı köşeye sıkıştırıyor. Tufan, Takoz’la birlikte yoğun bir plan yaparak durumu tersine çevirmek istiyor. Dizinin finalinde Civan, Leyla’ya karşı yapılan tuzağı bozmak için zamanla yarışırken, Leyla’nın hayatı tehlikeye girecek.

INTİKAM VE AŞK ARASINDAKİ İKİLEM

Leyla, Nur ve Mali’nin yakalanmasının ardından, aşk ya da intikam arasında bir seçim yapmak zorunda kalıyor. Bu sırada Yıldız ailesi, Nur ve Mali’nin yasak aşkı ile Civan’ın hayatı arasında kalıyor. Nur, Civan’a donör olacağını öğrenip Neco’dan kurtulmak için riskli bir plan kuruyor. Tüm dengeleri bozacak gerçekler açığa çıkarken, Leyla Civan’ı kurtarmak için Nur ve Mali’ye karşı kendini siper ediyor. Tufan ve Yıldız ailesi ise 15 yıllık bir ihanetle yüzleşmek zorunda kalıyor.

SONUÇ VE FİNAL

Civan’ın kurtuluşu, Nur ve Mali’nin kanını taşıyan yeni bir kardeşin doğumuyla mümkün olabiliyor. Gerilimin en üst seviyeye çıktığı final, Yıldız ailesinin bir araya geldiği İpek’in doğum günü kutlaması ile birlikte tüm umutları yerle bir edecek sürprizlerle gelişiyor. Leyla dizisini NOW TV platformlarından izlemek mümkün.