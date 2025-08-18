Leyla Kubulan, fizyoterapi bekliyor

LEYLA’NIN ZORLUKLARI

Antalya’da yaşayan Leyla Kubulan (36), çocuk yaşta serebral palsi hastalığı nedeniyle yürüme yetisini kaybetti. Bugün, obsesif kompulsif bozukluk yüzünden hiç kimseye dokunamayan Kubulan, gününün 5-6 saatini banyo yaparak geçiriyor. Pencereden dışarıyı izleyen Leyla, yaşadığı zorluklar nedeniyle fizik tedavi için yardım bekliyor. Kepez ilçesinde annesi Gülnaz Kubulan (72) ile birlikte oturan Leyla’ya, küçük yaşlarda serebral palsi teşhisi konuldu. Kısa süre sonra yürüyememeye başlayan Kubulan, o günden sonra evde yaşamak zorunda kaldı. Yaşıtlarıyla sosyal hayatı olmayınca, psikolojik sorunlar yaşamaya başlayan Leyla, obsesif kompulsif bozukluk tanısı aldıktan sonra kimseye dokunamaz hale geldi. Ekonomik zorluklarla mücadele eden aile, sürekli artan su faturaları ile baş etmekte zorlanıyor.

GÜNLERİ PENCEREDEN DIŞARIYI İZLEYEREK GEÇİYOR

Leyla banyoya dahi tek başına gidemiyor. Annesinin taşırken bacaklarına vurarak gözyaşı döküyor. Herkes evden çıktığında, Leyla pencerenin önünde durarak araçları ve insanları izliyor. Yarım kalan fizik tedavisi için destek bekleyen Kubulan, hastalığından kurtulmak istiyor. “Bu rezillikten bıktım ve kurtulmak istiyorum. Bir annem var, o da beni taşımaktan yoruldu. Ben de herkes gibi koşmak, eğlenmek, yürümek istiyorum. Bir çaresini bulamadık bugüne kadar. Evde yalnız kalınca karanlık bir bulut üstümde gibi hissediyorum,” diyor Leyla, çaresizlik içinde.

KENDİNE YARDIM İSTİYOR

Yaşadığı zorlukları gözyaşları içinde anlatırken, arkadaşları ve çevresi tarafından alay konusu olduğunu belirten Kubulan, desteksiz evden çıkamadığını ifade ediyor. “Kardeşim beni taşırken yere düşüyorum. Evimiz 2’nci katta olduğu için dışarı çıkamıyorum. Gün içerisinde sadece video izliyorum. İstanbul’a gitmeyi çok istiyorum,” diyor.

ANNE GÜLNAZ’IN DESTEK ÇAĞRISI

Leyla’nın tedavi sürecinin bir an önce başlaması için yardım bekleyen annesi Gülnaz Kubulan, “36 yıldır çocuğuma bakıyorum. Hayırseverlerden destek istiyoruz. Evimiz kira, kızımın hastalığı yüzünden su faturamız çok yüksek geliyor. Leyla’yla gün boyunca beraberiz, banyoya gidiş-gelişlerde hep yanındayım. Kızım 5-6 saat banyoda kalıyor, ben de başında bekliyorum. Yıllar bu şekilde geçti. Biz sadece Leyla’nın tedavisi için yardım istiyoruz,” diyor.