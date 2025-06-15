Leyla’nın hayatı, Üvey Anne İle Değişir. Civan, Leyla’yı Kurtarmak İçin Mücadele Eder. Leyla, Nur’un Gerçek Amacını Öğrenir. Tansiyon Yükseldi, Sürpriz Ayrılıklar Geliyor. Leyla, Mali’yi Tehdit Edecek. 38. Bölüm Fragmanı Henüz Yayınlanmadı

KÜÇÜK YAŞTAN BİRİNCİ SINAV

Küçük yaşında annesini kaybeden Leyla, en büyük desteği sadece babasından alır. Ancak hayatının seyrini değiştiren olay, babasının yeniden evlenmesidir. Üvey annesi Nur, Leyla’yı bir çöplüğe bırakınca genç kız zorlu bir mücadele vermeye başlar. Yıllar sonra geri dönen Leyla, Nur’dan intikam almak için planlar yapar.

Leyla’nın 38. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Leyla, Mali’nin Nur’u neyle tehdit ettiğini öğrenmek için harekete geçiyor. Bu durum, Nur’un Mali’deki görüntüleri yok etmek için Güzide’ye sürpriz bir teklif yapmasına sebep oluyor. Ayrıca Leyla’nın kendisine tanıdığı süreyle köşeye sıkışan Tufan, Takoz ile hazırladıkları planı devreye sokmak istiyor.

Finalde heyecan doruğa ulaşıyor. Civan, Leyla’ya karşı kurulan tuzağı bozmak için zamana karşı yarışırken, Leyla adım adım ölüme yaklaşmakta. Bu karmaşık durumlar, Leyla’nın ve Nur’un hikayesinin Yıldız Köşkü’nden Köroğlu Yalısı’na taşınmasıyla daha da karmaşıklaşır. Nur, yeni rolüyle kâhya yardımcısı olarak Köroğlu Yalısı’nda çalışmaya başlıyor, fakat aile onun gerçek kimliğinden habersiz kalıyor.

Leyla ve Mali’nin şantajlarıyla baş etmeye çalışan Nur, yalıda renkli ve gizemli aile üyeleri ile ilişkiler geliştirmeye çalışıyor. Leyla, uçakta tanıştığı Eren’i korumak için Nur ile yüzleşirken, Eren’in kim olduğunu ve annesi Handan’ın nasıl öldüğünü öğrendiğinde büyük bir şok yaşıyor. Tansiyonun zirve yapacağı finalde, amansız bir hastalığın pençesinde olan Civan, Leyla’nın yardımını talep ederken, Nur yıllar sonra hayatına giren ablası Handan’dan Civan’ı kurtarmak için tehlikeli bir teklif alıyor.

Leyla, bu süreçte hem Nur’a yardım edecek, hem de kendi intikam planları için mücadele verirken beklenmedik vedalar ve sürpriz ayrılıklar dizinin akışını değiştirecek. Leyla dizisinin fragmanlarını Now TV platformlarından izleyebilirsiniz.