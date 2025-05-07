Leyla’nın Hayatı, Üvey Annesiyle Değişir

KÜÇÜK YAŞTA HAYATINI KAYBEDEN LEYLA’NIN HİKAYESİ

Küçük yaşında annesini kaybeden ve babasıyla yalnız kalan Leyla’nın yaşamı, babasının yeniden evlenmesiyle tamamen değişir. Üvey annesi Nur’un acımasızlığı sonucu bir çöplüğe terk edilen Leyla, geçirdiği zorlu süreçlerin ardından yıllar sonra Nur’dan intikam almak amacıyla geri döner. “Leyla” adlı dizi, bu genç kadının hayatını mahveden üvey annesine karşı girişeceği mücadelesini ve intikam peşinde sürükleyici bir aşk hikayesini izleyicilere sunacak.

Leyla, Civan’ı kurtarmak için Nur ve Mali’ye ihtiyaç duyar. Nur ve Mali, Civan’ın hastalığına karşı birlikte hareket etmeye başlar. Herkes, Civan’ı kurtarma çabasında kan vererek el birliği yapar. Tansiyonun zirveye ulaşacağı finalde, hayatının gerçeğiyle yüzleşen Tufan’ın atacağı adım, hem kendi kaderini hem de Civan’ın kaderini şekillendirecek.

Leyla dizisinin 32. bölüm fragmanı henüz izleyiciyle buluşmamış durumda. Leyla dizisinin fragmanlarını Now TV platformlarından takip edebilirsiniz.