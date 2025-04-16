Leyla’nın İntikamı, Zorlu Bir Süreç

LEYLA’NIN YAŞADIĞI ZOR GÜNLER

Küçük yaşta annesini kaybeden ve babasından başka kimsesi olmayan Leyla’nın hayatı, babasının yeniden evlenmesiyle altüst oluyor. Üvey annesi Nur tarafından bir çöplüğe bırakılan Leyla, zorlu süreçlerden geçtikten sonra yıllar sonra Nur’dan intikam almak için geri dönüyor. “Leyla” dizisi, bu genç kadının hayatını mahveden üvey annesine karşı vereceği mücadeleyi ve intikam peşinde aşkla sınanacağı duygusal yolculuğu izleyicilere sunuyor.

NUR’A KARŞI VERİLEN MÜCADELE

Leyla, Nur’u çöplüğe göndermesinin ardından Tufan’a teslim olması konusunda baskı yapmaya başlıyor. Gerçeği bilen Civan’ın alacağı karar, tüm dengeleri değiştirme potansiyeline sahip. Civan, ya annesi Nur’u ya da baba bildiği Tufan’ı kurtarmak zorunda kalıyor. Çöplükten kurtulmanın yollarını arayan Nur’un ise Leyla engelini aşması gerekiyor.

Leyla, finalde babasının katilinin Nur olduğunu öğrenince deliye dönüyor ve intikam için silahına sarılıyor. Leyla’nın 30. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Leyla dizisi fragmanlarını Now TV platformlarından izlemek mümkün. Leyla, Nur’u öldürmek isterken beklenmedik bir şok yaşıyor. Nur, çöplükte verdiği ölüm kalım savaşında yalnız kalıyor. Leyla’yı derinden yaralayacak olan sürpriz gelişme ise annesi Sema’nın aniden ölmesi oluyor. Leyla’nın çaresiz zamanında Civan ile birlikte kardeşi İpek ona yaşama sevinci aşılıyor. Heyecanın doruğa çıktığı finalde, Nur’un kaderi Leyla’ya, Leyla’nın aşkı ise Nur’un kaderine bağlı hale geliyor. Leyla dizisinin bölümlerini Now TV platformlarından izlemek mümkün.