Leyla’nın Kaderi Merakla Bekleniyor

LEYLA’NIN YENİ BÖLÜMÜ MERAKLA BEKLENİYOR

Leyla dizisi, izleyicilerini yeni bölümüyle ekran başına kilitlemeye hazırlanıyor. Fragmanda Leyla’nın hedefi olan Nur’un planlarının başarıya ulaştığı görülüyor. İzleyiciler ise Leyla’nın hayatta kalıp kalmadığı ve Cemre Baysel’in diziden ayrılıp ayrılmayacağı konusunda büyük bir merak içerisinde. Yeni bölümde yaşanacak olaylar da büyük bir heyecan yaratıyor.

GERİLİM ARTIYOR

Her Perşembe yayınlanan Leyla Hayat… Aşk… Adalet dizisinin 26. bölümünde karakterler arasında gerilim tırmanıyor. Leyla, Mali’nin Nur üzerindeki tehditinin ardındaki gerçekleri ortaya çıkarmak için harekete geçiyor. Nur ise Mali’nin elindeki görüntüleri silmek için Güzide’ye beklenmedik bir teklifte bulunuyor. Bu sırada, Leyla’nın üzerinde kurulan baskıya karşı konulan Tufan, Takoz ile birlikte riskli bir plan yapmaya karar veriyor. Civan’ın Leyla için hazırlanan tuzağı bozma çabaları ise, Leyla’nın hayatının büyük bir tehlikeyle karşı karşıya kalmasına neden oluyor.

CEMRE BAYSEL’İN GELECEĞİ BELİRSİZ

Yeni bölümün ön izlemesinde Tufan’a saldıran Civan’ın “Sen Leyla’yı nasıl öldürürsün?” şeklindeki sözleri izleyenlerde büyük bir panik yaratıyor ve Leyla’nın akıbetine dair soruları artırıyor. Öte yandan, dizinin resmi sosyal medya hesaplarından Cemre Baysel’in diziden ayrılacağına dair herhangi bir açıklama gelmemesi, karakterin hikâyesinin böyle bir gelişmeye yöneldiği düşüncesini güçlendiriyor. Hayranlar, Leyla’nın kaderinin 27. bölümde netleşeceğini umarak büyük bir heyecanla bekliyor.

LEYLA’NIN İNTİKAM PLANI

Leyla, Nur’u çöplüğe göndermesinin ardından Tufan’a teslim olması için baskı yapmaya başlıyor. Gerçeği bilen Civan’ın alacağı karar, tüm dengeleri değiştirme potansiyeline sahip. Civan, ya annesi Nur’u ya da baba bildiği Tufan’ı kurtaracak. Çöplükten kurtulma yollarını arayan Nur ise Leyla’nın engelini aşmak zorunda. Heyecan dolu finalde Leyla, babasının katilinin Nur olduğunu öğrenince deliye dönecek ve intikam almak için silahına sarılacak.