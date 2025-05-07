Leyla’nın mücadelesi ve intikamı..

LEYLA DİZİSİ BİRİNCİ BÖLÜMÜ İLE BAŞLADI

Brezilya’da yayımlandığı dönemde büyük izlenme rekorları kıran ‘Avenida Brasil’ dizisinden uyarlanan ‘Leyla: Hayat… Aşk… Adalet…’ 16 Nisan Çarşamba günü NOW TV’de izleyicilerle buluştu. Bu dizinin hikayesi, küçük yaşta annesini kaybeden ve babasının tekrar evlenmesiyle hayatında köklü değişiklikler yaşanan Leyla’nın, üvey annesinden intikam almak için verdiği amansız mücadeleyi konu ediyor.

LEYLA’NIN ZORLU YOLCULUĞU

Küçük yaşta annesini kaybeden Leyla, babasından başka bir ailesi olmadan yaşar. Ancak babasının yeniden evlenmesiyle hayatı bir kabusa dönüşür. Üvey annesi Nur tarafından terk edilen Leyla, yıllar sonra güçlenerek geri döner ve kızgınlığını hayata karşı intikam arayışına dönüştürür. “Leyla”, bu genç kadının, hayatını mahveden üvey annesine karşı vermesi gereken mücadeleyi ve intikam yolculuğundaki aşkını ekranlara taşıyacak. Leyla, Nur ve Mali’nin yakalanmasının ardından aşk ve intikam arasında zor bir tercih yapmak zorunda kalır.

TÜM DENGELERİ DEĞİŞTİREN FİNAL

Öte yandan Yıldız ailesi, Nur ve Mali’nin yasak aşkı ile Civan’ın hayatı arasında sıkışıp kalır. Nur, Civan’a donör olacağı öğrenilen Neco’yla başını dertten kurtarmak için tehlikeli bir plan yapmaktadır. Nefes kesen finalde Civan’ın öğrenmiş olduğu gerçek, bütün dengeleri alt üst eder. Leyla, Civan’ı kurtarmak amacıyla Nur ve Mali’ye karşı kendini koruma kalkanı gibi siper eder. Tufan ve Yıldız ailesinin diğer üyeleri, 15 yıllık ihanetin şokunu yaşar. Civan’ın hayatta kalabilmesinin tek yolu, Nur ve Mali’nin kanından gelen yeni bir kardeştir. Gerilimin tavan yaptığı finalde, Yıldız ailesinin bir araya geldiği İpek’in doğum günü partisi, tüm umutları yerle bir edecek bir sürprizle dolup taşmaktadır. Leyla dizisini NOW TV platformları üzerinden izleyebilirsiniz.