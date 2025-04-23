Leyla Okay, 62 Yaşında Hayatını Kaybetti

ÜNLÜ OYUNCU LEYLA OKAY’IN VEFATI

Leyla Okay, “Ferhunde Hanımlar”, “Bizim Evin Halleri”, “Derin Sular” ve “Teşkilat” gibi birçok dizideki rolleriyle tanınan ünlü bir oyuncuydu. 62 yaşında hayatını kaybeden Leyla Okay’ın ölümü, hayranları arasında derin bir üzüntü yarattı. Çok sayıda dizideki performanslarıyla dikkat çeken Okay’ın cenazesinin, yarın öğle namazını müteakip Karşıyaka Mezarlığı’nda defnedileceği bildirildi.

TİYATRO KARIYERİ VE İLK DENEMELERİ

1963 yılında Ankara’da dünyaya gelen Leyla Okay, burada Ankara Devlet Tiyatrosu’nda tiyatro eğitimi aldı. Lise yıllarında kendi çabalarıyla tiyatro sahnesine adım attı. İlk sahne deneyimini “Bozuk Para” adlı oyunla Ankara Komedi Sahnesi’nde yaşadı. Ardından Amerikan Kültür ve Birlik Tiyatrosu’nda çeşitli oyunlarda görev aldı. Tevfik Yapıcı, Ercan Demirel ve Bülent Yıldıran ile Kaktüs Kabare’de uzun yıllar boyunca birçok çocuk oyununda ve “Ölelim mi Gülelim mi?” adlı yapımda sahne aldı.

1989 yılında Kaktüs Kabare’den ayrılıp televizyon kariyerine adım atan Leyla Okay, “Dostlarımız” dizisiyle kamera önü oyunculuğa başladı. “Ferhunde Hanımlar” (Kiraz), “Bizim Evin Halleri” (Pembe), “Yamak Ahmet” (Hala), “Rumuz Cavidan” (Zişan), “Yalancı Bahar”, “Derin Sular”, “Anne” ve “Teşkilat” gibi başarılı dizilerle kariyerine önemli bir katkı sağladı.

SALDIRILAR VE SAĞLIK DURUMU

2013 yılında Ankara Kuğulu Park’ta gerçekleşen bir yürüyüş sırasında başına gaz bombası isabet eden Leyla Okay, bu olay sonucunda beyin kanaması geçirdi. O dönemde sağlık durumu hakkında birçok spekülasyon ortaya atılmış olsa da, Okay kısa sürede sağlığına kavuşmayı başardı.