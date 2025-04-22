Leyla Okay, 62 yaşında hayatını kaybetti

Ünlü oyuncu Leyla Okay, Ferhunde Hanımlar, Bizim Evin Halleri, Derin Sular ve Teşkilat gibi birçok dizideki başarılı performanslarıyla tanınan 62 yaşında yaşamını yitirdi. Okay’ın vefatı, çok sayıda hayranını derin bir üzüntüye boğdu. 62 yaşında hayata gözlerini yuman oyuncu, aynı zamanda rol aldığı tiyatro oyunlarıyla da adından sıkça söz ettirmişti. Cenazesinin yarın öğle namazını müteakip Karşıyaka Mezarlığı’na defnedileceği bilgisi verildi.

Oyun kariyerine nasıl başladı?

Leyla Okay, 1963 yılında Ankara’da dünyaya geldi ve tiyatro eğitimi almak için Ankara Devlet Tiyatrosu’na gitti. Lise yıllarında kendi imkanlarıyla tiyatroya ilgi duydu ve ilk sahne deneyimini “Bozuk Para” adlı oyunla Ankara Komedi Sahnesi’nde yaşadı. Sonrasında, Amerikan Kültür ve Birlik Tiyatrosu’nda pek çok farklı yapımda yer aldı. Tevfik Yapıcı, Ercan Demirel ve Bülent Yıldıran ile birlikte uzun yıllar Kaktüs Kabare’de çok sayıda çocuk oyununda ve “Ölelim mi Gülelim mi?” adlı oyunda sahne aldı.

Televizyon dünyasına adım atışı

1989 yılında Kaktüs Kabare’den ayrılarak televizyon kariyerine adım atan Leyla Okay, “Dostlarımız” dizisiyle ekranlarda yer almaya başladı. Ardından “Ferhunde Hanımlar” (Kiraz), “Bizim Evin Halleri” (Pembe), “Yamak Ahmet” (Hala), “Rumuz Cavidan” (Zişan), “Yalancı Bahar”, “Derin Sular”, “Anne” ve “Teşkilat” gibi pek çok dizide rol aldı.

Sağlık durumu üzerindeki spekülasyonlar

Leyla Okay, 2013 yılında Ankara Kuğulu Park’ta gerçekleşen bir yürüyüş sırasında başına isabet eden gaz bombası nedeniyle beyin kanaması geçirdi. Bu olaydan sonra sağlık durumu hakkında birçok söylenti ortaya atıldı, ancak oyuncu kısa bir süre içinde sağlığına kavuştu.