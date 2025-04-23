Leyla Okay, 62 Yaşında Vefat Etti

SANATÇININ VEFATI

“Ferhunde Hanımlar”, “Bizim Evin Halleri”, “Derin Sular” ve “Teşkilat” gibi yapımlarda yer alan oyuncu Leyla Okay, 62 yaşında aramızdan ayrıldı. Vefat haberini Düşkapanı Sanat Merkezi duyurdu. Sanatçının cenazesi, Ankara’da bugün öğle namazından sonra düzenlenecek törenin ardından Karşıyaka Mezarlığı’na defnedilecek.

KARİYERİ VE BAŞLANGICI

Tiyatro sahnelerinden televizyon ekranlarına uzanan Leyla Okay, 1963 yılında Ankara’da dünyaya geldi. Eğitimine Ankara Devlet Tiyatrosu’nda başladı. Lise yıllarında kendi çabalarıyla tiyatroya yönelerek ilk oyunu “Bozuk Para”yı Ankara Komedi Sahnesi’nde sergiledi. Daha sonra Amerikan Kültür ve Birlik Tiyatrosu’nda sahne aldı ve burada kariyerine katkı sağladı.

Sanatçı, uzun süre Kaktüs Kabare’de Tevfik Yapıcı, Ercan Demirel ve Bülent Yıldıran ile birlikte birçok çocuk oyununda performans sergiledi. 1989 yılında Kaktüs Kabare’den ayrılarak “Dostlarımız” dizisi ile ekranlara adım atan Okay, “Ferhunde Hanımlar” (Kiraz), “Bizim Evin Halleri” (Pembe), “Yamak Ahmet” (Hala), “Rumuz Cavidan” (Zişan), “Yalancı Bahar”, “Derin Sular”, “Anne” ve “Teşkilat” gibi birçok dizide önemli roller üstlendi.