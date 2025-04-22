Leyla Okay, 62 Yaşında Vefat Etti

VAFLAT HABERİ

Ferhunde Hanımlar, Bizim Evin Halleri, Derin Sular ve Teşkilat gibi projelerde yer alan başarılı oyuncu Leyla Okay, 62 yaşında hayatını kaybetti. Vefatını Düşkapanı Sanat Merkezi duyurdu. Sanatçının cenazesi, bugün öğle namazının ardından Ankara’daki Karşıyaka Mezarlığı’nda defnedilecek.

KARİYERİ VE İLK ADIMLARI

Tiyatro sahnelerinden televizyon ekranlarına uzanan etkileyici kariyeri ile tanınan Leyla Okay, 1963 yılında Ankara’da dünyaya geldi. Eğitimine Ankara Devlet Tiyatrosu’nda başladı. Lise yıllarında kendi çabalarıyla tiyatro yapmaya başlayan Okay, ilk sahne deneyimini “Bozuk Para” adlı oyunu ile Ankara Komedi Sahnesi’nde yaşadı. Ardından Amerikan Kültür ve Birlik Tiyatrosu’nda sahne aldı.

Okay, Tevfik Yapıcı, Ercan Demirel ve Bülent Yıldıran ile Kaktüs Kabare’de uzun yıllar birçok çocuk oyunu sahneledi. Ayrıca, “Ölelim mi Gülelim mi?” adlı oyunda da performans sergiledi. Kaktüs Kabare’den 1989 yılında ayrılarak Dostlarımız dizisi ile kamera önü oyunculuğuna adım atan Okay, Ferhunde Hanımlar (Kiraz), Bizim Evin Halleri (Pembe), Yamak Ahmet (Hala), Rumuz Cavidan (Zişan), Yalancı Bahar, Derin Sular, Anne ve Teşkilat gibi pek çok dizide rol aldı.