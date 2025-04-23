Leyla Okay Hayatını Kaybetti

ÜNLÜ OYUNCU HAYATINI KAYBETTİ

“Ferhunde Hanımlar”, “Bizim Evin Halleri”, “Derin Sular” ve “Teşkilat” gibi projelerde yer alan oyuncu Leyla Okay, 62 yaşında yaşamını yitirdi. Vefat haberi Düşkapanı Sanat Merkezi tarafından duyurulan sanatçının cenazesi, bugün Ankara’da öğle namazının ardından düzenlenecek tören ile Karşıyaka Mezarlığı’na defnedilecek.

KARİYERİNE TİYATRODA BAŞLADI

Tiyatro sahnelerinden televizyon ekranlarına uzanan bir kariyere sahip olan Okay, 1963 yılında Ankara’da doğdu. Eğitimini Ankara Devlet Tiyatrosu’nda aldı. Lise yıllarında kendi çabalarıyla tiyatroya adım atan Okay, ilk oyununu “Bozuk Para” ile Ankara Komedi Sahnesi’nde sahneye koydu. Daha sonrasında Amerikan Kültür ve Birlik Tiyatrosu’nda performans gösterdi.

Sanatçı, Tevfik Yapıcı, Ercan Demirel ve Bülent Yıldıran ile birlikte Kaktüs Kabare’de birçok çocuk oyununda yer aldı ve “Ölelim mi Gülelim mi?” adlı oyunda sahne aldı. 1989 yılında Kaktüs Kabare’den ayrılarak “Dostlarımız” dizisi ile kamera önü oyunculuğuna geçti. Leyla Okay, “Ferhunde Hanımlar” (Kiraz), “Bizim Evin Halleri” (Pembe), “Yamak Ahmet” (Hala), “Rumuz Cavidan” (Zişan), “Yalancı Bahar”, “Derin Sular”, “Anne” ve “Teşkilat” gibi pek çok popüler dizide önemli roller üstlendi.