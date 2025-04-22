Leyla Okay Hayatını Kaybetti

Leyla Okay, 62 Yaşında Hayatını Kaybetti

ÜNLÜ OYUNCUNUN HAYATINA VEDA

Ferhunde Hanımlar, Bizim Evin Halleri, Derin Sular ve Teşkilat gibi birçok başarılı dizide rol alan Leyla Okay, 62 yaşında hayata gözlerini yumdu. Oyuncunun ani ölümü, hayranlarını derin bir üzüntüye boğdu. 62 yaşında yaşamını yitiren Okay, pek çok dizideki başarılarıyla tanınıyordu.

CENAZE TÖRENİ DETAYLARI

Leyla Okay’ın cenazesinin yarın öğle namazını takiben Karşıyaka Mezarlığı’nda defnedileceği duyuruldu. 1963 yılında Ankara’da dünyaya gelen Leyla Okay, Ankara Devlet Tiyatrosu’nda tiyatro eğitimi aldı. Lise yıllarında kendi çabasıyla sahne hayatına adım atan Okay, ilk deneyimini “Bozuk Para” adlı oyunla Ankara Komedi Sahnesi’nde yaşadı.

Daha sonra Amerikan Kültür ve Birlik Tiyatrosu’nda pek çok oyunda rol alan Leyla Okay, Tevfik Yapıcı, Ercan Demirel ve Bülent Yıldıran ile birlikte Kaktüs Kabare’de birçok çocuk oyununda ve “Ölelim mi Gülelim mi?” adlı oyunda sahne aldı. 1990’ların başında doğaçlama tiyatroyu televizyona taşıyan “Yakıştır” programında da aynı isimlerle işbirliği yaptı.

1989 yılında Kaktüs Kabare’den ayrılarak televizyon kariyerine “Dostlarımız” dizisiyle başladı. Ardından “Ferhunde Hanımlar” (Kiraz), “Bizim Evin Halleri” (Pembe), “Yamak Ahmet” (Hala), “Rumuz Cavidan” (Zişan), “Yalancı Bahar”, “Derin Sular”, “Anne” ve “Teşkilat” gibi birçok popüler dizide yer aldı.

SAĞLIĞI HAKKINDAKİ SPEKÜLASYONLAR

2013 yılında Ankara Kuğulu Park’ta düzenlenen bir yürüyüş sırasında başına gaz bombası isabet eden Leyla Okay, bu olay neticesinde beyin kanaması geçirdi. O dönemde sağlık durumu hakkında çeşitli spekülasyonlar yayıldı ancak Okay, kısa bir sürede sağlığına kavuştu.