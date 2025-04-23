Leyla Okay Hayatını Kaybetti, 62 Yaşındaydı

ÜNLÜ OYUNCU LEYLA OKAY HAYATINI KAYBETTİ

“Ferhunde Hanımlar”, “Bizim Evin Halleri”, “Derin Sular” ve “Teşkilat” gibi yapımlarda yer alan oyuncu Leyla Okay, 62 yaşında yaşamını yitirdi. Düşkapanı Sanat Merkezi’nin yaptığı açıklama ile vefat haberi duyurulan sanatçının cenazesi, bugün öğle namazının ardından Ankara’da düzenlenecek bir törenle Karşıyaka Mezarlığı’na defnedilecek.

SANAT YAŞAMI VE KARIYERİ

1963 yılında Ankara’da doğan Leyla Okay, tiyatro sahneleri ile televizyon dünyasında tanınan bir isim olarak dikkat çekiyor. Eğitimine Ankara Devlet Tiyatrosu’nda başlayan sanatçı, lise yıllarında kendi çabalarıyla tiyatroya yöneldi. İlk sahne deneyimini “Bozuk Para” adlı oyunu ile Ankara Komedi Sahnesi’nde yaşadı. Daha sonra Amerikan Kültür ve Birlik Tiyatrosu’nda performans sergileyen Okay, Tevfik Yapıcı, Ercan Demirel ve Bülent Yıldıran ile Kaktüs Kabare’de uzun yıllar çeşitli çocuk oyunlarında yer aldı ve “Ölelim mi Gülelim mi?” adlı oyunda performans gösterdi.

TELEVİZYONDAKİ BAŞARILARI

1989 yılında Kaktüs Kabare’den ayrılan Leyla Okay, “Dostlarımız” dizisiyle kamera önü oyunculuğuna geçiş yaptı. Sanatçı, “Ferhunde Hanımlar” (Kiraz), “Bizim Evin Halleri” (Pembe), “Yamak Ahmet” (Hala), “Rumuz Cavidan” (Zişan), “Yalancı Bahar”, “Derin Sular”, “Anne” ve “Teşkilat” gibi çok sayıda dizide rol alarak geniş bir izleyici kitlesiyle buluştu.