Leyla Ve Muatter Işıktaş Ölü Bulundu

BİR AİLENİN TRAJEDİSİ

Artuklu ilçesinde, Saraçoğlu Mahallesi’nde yaşayan Leyla Işıktaş ve ablası Muatter Işıktaş’tan haber alamayan yakınları, bir gün önce polise başvurdu. Ekipler, eve girdiklerinde iki kardeşi hareketsiz buldu. İlk incelemelerde, kardeşlerin yaklaşık 10 gün önce yaşamlarını yitirdiği belirlendi. İki kardeşin cenazeleri, otopsi için Diyarbakır Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

İKİNCİ ÖLÜM

Kardeşlerin cansız bedenlerinin bulunmasının ardından, ilçeye bağlı Yalım Mahallesi’nde yaşayan 60 yaşındaki Cemile Arslanhan evinde ölü bulundu. Kanser hastası olduğu bilinen Arslanhan’ın kalp krizinden hayatını kaybettiği tespit edildi. İlk bulgulara göre, bu olayların birbirleriyle bağlantısının olmadığı ifade edildi ve 3 kadın için vücutlarında darp ya da kesici alet izine rastlanmadığı görüldü.

Leyla ve Muatter Işıktaş’ın cansız bedenlerinin bulunduğu evin kapısının zincir vurularak kilitlendiği belirtildi. Komşuları Gazali Ece, bekâr olan kız kardeşlerin sessiz ve kendi hallerinde yaşadıklarını belirtti. Olay karşısında yaşadığı şoku ise şu sözlerle dile getirdi: “Bir şeyleri yoktu, zavallıydılar, sessizdiler. Gidip kendilerine yiyecek, içecek alıyorlardı. Pazara ve dükkana gidiyorlardı. Burada karşılaşıyorduk, konuşuyorduk. Olayı duyduğumda çok üzüldüm. Allah kimseye böyle acı vermesin. 2 kişi beraber ölür mü? Yengem vefat etmişti. Biz Mersin’e gitmiştik. 3 gün orada kaldık, 15-20 gündür onları görmemiştik. 15-20 gündür ölmüş olabilirler.”