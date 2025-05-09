Leyla Zana: Yeni Dönem, Yeni Sorumluluklar

LEYLA ZANA’DAN AÇIKLAMA

Eski milletvekili Leyla Zana, terör örgütü PKK’nın fesih kongresinin 5-7 Mayıs tarihleri arasında yapılmasının ardından sosyal medya üzerinden bir açıklama yaptı. Zana, “Yeni dönem, yeni umutlar, yeni mücadele biçimi hepimize yeni sorumluluklar yüklüyor” sözleriyle durumun önemine dikkat çekti.

DEMOKRATİK YARINLAR İÇİN HASSASİYET

Zana, açıklamasında, “Demokratik, eşitlikçi, adil ve özgür yarınlara bu bilinç ve hassasiyetle yaklaşmalıyız” ifadelerini kullanarak, bu yeni süreçte herkesin üzerine düşen görevleri yerine getirmesi gerektiğini vurguladı. Aynı zamanda, “Bu duygu ve düşünceler ışığında coğrafyamıza hayırlı olmasını temenni ediyorum” diyerek, olumlu bir değişim umudunu paylaştı.