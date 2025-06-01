Leylek Geri Döndü, Proje Devam Ediyor

LEYLEK POPÜLASYONU TAKİBİ İÇİN YENİ GELİŞMELER

Sinop’ta gerçekleştirilen leylek popülasyonunu izleme projesi kapsamında iki yıl önce halkalanan bir yavru leylek, göç yolculuğunu tamamlayarak doğduğu ovaya geri döndü. Sinop Üniversitesi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Ankara Üniversitesi ve Saraydüzü Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesi’nin katkılarıyla yürütülen “Saraydüzü Cuma Ovası’nda Leylek Popülasyonu Projesi”, mevcut dördüncü yılını sürdürüyor. Proje, başlangıçta 2022 yılında hayata geçirildi. Proje sayesinde hem bölgedeki leylek popülasyonu yakından takip ediliyor hem de leyleklerin güvenli bir ortamda yaşamlarını sürdürebilmeleri için gereken çalışmalar yapılıyor.

İLK KEZ HALKA TAKILAN LEYLEK GERİ DÖNDÜ

Proje ekibinde yer alan Sinop Üniversitesi Eğitim Fakültesi Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Evrim Sönmez, AA muhabirine gerçekleştirdikleri projenin leyleklerin geleceği açısından oldukça önemli olduğunu belirtti. Proje kapsamında şu ana kadar bölgedeki yüzlerce leylek yavrusunu halkaladıklarını dile getiren Sönmez, ilk kez birinin ovaya dönüşünü tespit ettiklerini ifade etti. Bu gelişmenin kendilerini büyük bir memnuniyetle karşıladığını söyleyen Sönmez, “2022 yılından bu yana 195 yavru leyleğe halka taktık. İlk defa halkaladığımız bir leylek yavrusu geri döndü. Bu, büyük ve sevindirici bir haber bizim için. Bu durum, buradaki leylek popülasyonunun sağlıklı bir şekilde ürediğini ve doğan yavruların sağlıklı biçimde göçü tamamladığını anlamamıza yardımcı oluyor. Bu da yaban hayatı için önemli veriler sunuyor.” ifadelerini kullandı.

GÜVENLİ YAŞAM ORTAMI İÇİN ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

Sönmez, projenin dördüncü yılına girmesi nedeniyle leyleklerin güvenli bir ortamda yaşamasını sağlamak amacıyla etkinliklere devam ettiklerini aktardı. Yapılan saha çalışmaları sırasında, 2022 yılından beri gözlemledikleri bölgelere yapay platformlar yerleştirdiklerini belirten Sönmez, böylece leylek yavrularının daha güvende büyüdüğünü kaydetti. Ayrıca, Yeşilırmak Elektrik Dağıtım AŞ’nin projeye sağladığı destekten de bahsederek, “Bize arazide oldukça ciddi destek sağlıyorlar.” dedi.