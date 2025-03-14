Leylek Göçü İstanbul Hava Sahasında Başladı

İLKBAHAR’DA LEYLEKLERİN GÖÇ YOLCULUĞU

İlkbaharın gelmesiyle birlikte, İstanbul hava sahası üzerinden göç eden leyleklerin yolculuğu başlıyor. Uçuş güvenliğinin sağlanabilmesi için pilotlar ve hava trafik kontrolörleri sürekli iletişim halinde bulunuyor. Hava sıcaklıklarının yükselmesi, leyleklerin Güney Afrika’dan Avrupa’ya göç etmeye başlamasını tetikliyor. Leylek sürüleri, Mart ve Nisan aylarında kuzeye, Eylül ve Ekim aylarında ise güneye doğru hareket ediyor. İstanbul’da bulunan Sabiha Gökçen ve İstanbul Havalimanı’ndan çalışan pilotlar, leylek sürülerinin konumları hakkında hava trafik kontrolörleriyle bilgi alışverişinde bulunuyor.

LEYLEKLERİN GÜZERGAHI

Sahraaltı Afrika’dan yola çıkan leylekler, Nil Vadisi, Filistin, İsrail, Lübnan ve Suriye rotalarını takip ederek Hatay Belen geçidinden Türkiye’ye giriş yapıyor. Bu dönemde en yoğun leylek geçişlerine 15 Mart ile 15 Nisan tarihleri arasında tanık olunuyor. İstanbul hava sahasında görülen leylek sürüleri hakkında hava trafik kontrolörleri, pilotları sürekli bilgilendiriyor.

HAVA TRAFİK KONTROLÜNDEKİ ANLAR

İstanbul hava sahasında leylek sürüleriyle ilgili hava trafik kontrolörlerinin pilotlara yaptığı bilgilendirmeler kayıt altına alındı. Kayıtlara yansıyan anlardan bazıları şöyle:

KULE: “Bilgi olarak veriyorum, şu an yoğun leylek geçişleri var. 2-4 sol pistine line yaptıktan sonra solunda göreceksiniz. İniş kalkış hattında değiller, 1-2 dakikaya yaklaşırlar bilginiz olsun.”

KULE: “Çok yoğun bir leylek sürüsü var. Takip edebiliyor musunuz efendim?”

PİLOT: “Evet takip edebiliyoruz. Geçiş yapacaklar galiba bekliyoruz.”

PİLOT: “Bir leylek sürüsü var 400’lü, park pozisyonunda yaklaşma hattını çok etkilemiyor. Onların temizlenmesi gerekiyor. Bilgi amaçlı paylaşıyorum.”

KULE: “Anlaşıldı efendim teşekkür ederiz.”

PİLOT: “Pistin başında çöp mü var bilmiyorum. Bir halka çiziyorlar orada toplanmış haldeler. Yani şu anda bizim bulunduğumuz bölgeye pist başına doğru havadaki yoğunluklarını göreceksiniz.”

KULE: “Geçişteler şu anda teşekkürler.”