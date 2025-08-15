Haberler

Leylek, OEDAŞ Ekipleri Tarafından Kurtarıldı

LEYLEK YUVADA KALDI

Afyonkarahisar’da bir elektrik direğinde yuvasını yapan leylek, balya ve iplere ayağı takıldığı için uçamayıp yuvaya takılı kaldı. Olay, Sandıklı ilçesinin Dodurga mahallesinde meydana geldi. Mahalle muhtarı bu durumu fark ederek yetkililere ihbarda bulundu.

KURTARILMA ÇALIŞMALARI BAŞLATILDI

Olay yerine gelen Osmangazi Elektrik Dağıtım A.Ş. ekipleri ile Sandıklı Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri, gerekli güvenlik önlemlerini aldıktan sonra kurtarma çalışmalarına başladı. Yapılan müdahaleler sonucunda, yuvada mahsur kalan leylek başarılı bir şekilde kurtarıldı. Ekipler, leyleğin durumunu inceleyerek yaralı olduğunu tespit etti.

TEDAVİ AMACIYLA MERKEZE GÖNDERİLDİ

Yaralı leylek, tedavi ve kontrol için Afyonkarahisar Kocatepe Üniversitesi Rehabilitasyon Merkezi’ne götürüldü. Tedavi sürecinin ardından leyleğin, yuvasının yakınlarına doğaya salınacağı bildirildi. Bu tür olaylar, doğanın ve yaban hayatının korunması açısından gereken bir konu olarak dikkat çekiyor.

Haberler

Koyun Kuyuya Düştü, İtfaiye Kurtardı

Seydişehir'de bir koyun su kuyusuna düştü. İtfaiye ekipleri başarılı bir operasyonla hayvanı kurtararak, sahibinin takdirini topladı.
Haberler

Borsa, Güne Yüzde 0,26 Düştü

Borsa İstanbul 100 endeksi, güne yüzde 0,26 düşüşle 10.796,36 puana gerileyerek 28,20 puan kaybetti. Bankacılık ve holding endeksleri de benzer şekilde değer kaybı yaşadı.

