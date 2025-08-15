Leylek, OEDAŞ Ekipleri Tarafından Kurtarıldı

LEYLEK YUVADA KALDI

Afyonkarahisar’da bir elektrik direğinde yuvasını yapan leylek, balya ve iplere ayağı takıldığı için uçamayıp yuvaya takılı kaldı. Olay, Sandıklı ilçesinin Dodurga mahallesinde meydana geldi. Mahalle muhtarı bu durumu fark ederek yetkililere ihbarda bulundu.

KURTARILMA ÇALIŞMALARI BAŞLATILDI

Olay yerine gelen Osmangazi Elektrik Dağıtım A.Ş. ekipleri ile Sandıklı Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri, gerekli güvenlik önlemlerini aldıktan sonra kurtarma çalışmalarına başladı. Yapılan müdahaleler sonucunda, yuvada mahsur kalan leylek başarılı bir şekilde kurtarıldı. Ekipler, leyleğin durumunu inceleyerek yaralı olduğunu tespit etti.

TEDAVİ AMACIYLA MERKEZE GÖNDERİLDİ

Yaralı leylek, tedavi ve kontrol için Afyonkarahisar Kocatepe Üniversitesi Rehabilitasyon Merkezi’ne götürüldü. Tedavi sürecinin ardından leyleğin, yuvasının yakınlarına doğaya salınacağı bildirildi. Bu tür olaylar, doğanın ve yaban hayatının korunması açısından gereken bir konu olarak dikkat çekiyor.