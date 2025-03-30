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Leylek Ormanı Kızılırmak Deltası’nda Canlandı

LEYLEK ORMANI’NIN ŞENLENMESİ

Samsun’un Bafra ilçesi Doğanca Mahallesi’nde yer alan Leylek Ormanı, Afrika’dan 7 bin kilometre giderek Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti’ne gelen leylekler tarafından şenleniyor. Leyleklerin ağaçlara yaptığı kat kat yuvalar, adeta bir ‘leylek apartmanı’ görünümü oluşturuyor. Bu ilginç manzara, Leylek Ormanı’nı ziyaret edenlerin dikkatini çekiyor.

ZİYARETÇİLERİN HAYRANLIĞI

Mart ayı başında bölgeye gelmeye başlayan leylekler, önce erkek olanları yuvalarını onardıktan sonra dişi leylekler de bölgeye ulaşıyor. Leyleklerle dolup taşan delta, Türkiye’nin dört bir yanından gelen misafirlere ev sahipliği yapıyor. İstanbul’dan bayram tatili için Bafra’ya gelen Kürşat Köroğlu, “İstanbul’da doğayla iç içe olamıyor. O yüzden buraya geldik. Kuş Cenneti’ni gezmeye devam edeceğiz” şeklinde görüş bildiriyor.

YERLİ HALKTAKİ HEYECAN

Cizen Öztürk, “Aslında Karslıyım ama eşim Bafralı. Gelmişken Kuş Cenneti’ni görmek istedik. İstanbul’da hiç leylek göremedik, ama burada çok fazla gördük. O yüzden çok mutluyuz” diyerek duygularını paylaşıyor. Yaz boyunca bölgede 5 ay kalacak olan leylekler, yavrularını büyüttükten sonra ağustos ayı sonunda sıcak ülkelere doğru yola çıkacaklar.

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