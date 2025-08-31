Leylek ve Flamingo Bafa Gölü’nde

LEYLEK VE FLAMINGO KORUMA ÇALIŞMALARI

Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği (EKODOSD) tarafından gerçekleştirilen girişimler sonucunda bir leylek ve bir flamingo, doğal yaşam alanları olarak bilinen Bafa Gölü’ne salındı. Yaklaşık bir ay önce Germencik’in Turanlar Mahallesi’nde yuvaya dönmeyen ebeveynleri yüzünden aç kalan bir yavru leylek, köy muhtarı ve vatandaşların ihbarları sayesinde EKODOSD yetkililerine ulaştı. Düşme nedeniyle ayaklarında hafif dengesizlik oluşan ve zayıf düşen yavru, bakım için teslim alındı.

BAKIM SONRASI DOĞAYA SALINDI

Yapılan tedavi ve beslenme işlemlerinin ardından yavru leylek, güçlenerek Bafa Gölü’nün kuş yoğunluğunun oldukça fazla olduğu Serçin bölgesine bırakıldı. Ayrıca, Kuşadası’ndaki bir otelin plajına inen üç juvenil flamingodan biri, uçamadığı için yorgun düştü. Bu flamingo da EKODOSD tarafından korunmaya alındı. Bir gece misafir edilerek beslenen flamingonun, Bafa Gölü’nde bulunan diğer flamingolarla hızla kaynaşarak beslenmeye başladığı bildirildi.

Bu çalışmalar, yerel ekosistemin korunmasına ve doğanın iyileşmesine önemli katkılar sağlıyor. Doğa dostu faaliyetler, bu güzel canlıların hayatta kalma şansını artırıyor.