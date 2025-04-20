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Leylek Yuvasi Yanginda Zarar Gördü

ELEKTRİK DİREĞİNDE YANGIN ÇIKTI

Çorum’un Dodurga ilçesinde bir elektrik direği üzerinde meydana gelen yangın sonucunda leylek yuvası zarar gördü. Doğu Mahallesi Harman Sokak’taki elektrik direğinin tepe noktasındaki leylek yuvasında, elektrik kontağından kaynaklandığı düşünülen bir yangın oluştu.

İTFAİYE EKİPLERİ OLAYA MÜDAHALE ETTİ

Yangın, ihbar üzerine olay yerine gelen Dodurga Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Ancak, yangın sonucunda leylek yuvası kullanılamaz yapıya geldi. Yangın başlayan anlarda, yuvada yaşayan iki leyleğin havalandığı gözlemlendi.

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