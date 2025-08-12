Leylekler Muş’ta Yavrularını Büyütüyor

LEYLEKLER MUŞ OVASI’NDA YAVRULARINI BÜYÜTÜYOR

Şubat ayının sonunda Muş Ovası’na gelmeye başlayan leylekler, buradaki yavrularını büyütmek için hazırlık yapıyor. Binlerce kilometre yol kat ederek Muş’a gelen leylekler, bina ve elektrik direkleri üzerinde kurdukları yuvalarda yavrularını yetiştiriyor. Yaz dönemi itibarıyla Muş Ovası’ndan Afrika kıtasına göç etmeye hazırlanan leylekler, bu süreçte bölgenin doğal güzelliklerini de gözler önüne seriyor.

Muş’TA LEYLEK POPÜLASYONU YÜKSEK

Muş Telli Turna Doğa Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Kasım Avci, basın üyelerine yaptığı açıklamada, “Şubat ayının son haftasından itibaren gelen leyleklerin yaz döneminde Muş Ovası’nda yavrularını büyüttüğünü” aktardı. Avci, Muş’un birçok köyünde leylek yuvalarının olduğuna dikkat çekerek, “Burada leylek popülasyonu yüksek. Şubat ayının son haftası itibarıyla leyleklerin büyük çoğunluğu Afrika’dan gelmeye başlıyor. Yuvalarını ve kuluçkalarını tamamlayan leylekler, ağustos ortalarından itibaren toplanıyor” ifadelerini kullandı. Yavrularının uçuş antrenmanlarını da tamamlayan leyleklerin, istedikleri zaman göçe başlayabildiğini belirtti.

LEYLEKLER HALK İÇİN ÖNEMLİ BİR SIMGE

Avci, mevsim koşullarına bağlı olarak leyleklerin göçünün gecikebileceğini dile getirdi. “Leylekler halk arasında çok sevilen bir tür. Camilerin, elektrik direklerinin ve bazı evlerin bacalarında yuva yapıyor. Bu kuşlar, halk için önemli bir neşe kaynağı” diyen Avci, leyleklerin bolluk ve bereketin simgesi olarak görüldüğünü vurguladı.