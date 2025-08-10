Leylekler, Sonbaharda Tekirdağ’a Göç Etti

LEYLEKLERİN GÖÇÜNÜ İZLEMEK İÇİN ÇEKİM MERKEZİ OLDU

Sonbaharın gelmesi ile birlikte güney yarım küreye doğru yola çıkan leylekler, Tekirdağ semalarında muhteşem bir manzara sunuyor. İlkbahar aylarında kuzey yarım küredeki üreme bölgelerine göç eden bu kuşlar, şimdi yeniden göç yolculuğuna çıkıyor. Göç anını izlemek isteyen Tekirdağlılar, leyleklerin yuvalarına dönüşlerini büyük bir hayranlıkla takip ediyor.

BIRKAÇ GÜN DİNLENDİKTEN SONRA DEVAM EDİYORLAR

Bıyıkali Göleti’ne sürü halinde gelen leylekler, burada bir süre dinleniyor ve ardından rotalarına devam ediyor. Bu göz alıcı anları görüntülemek isteyen fotoğraf tutkunları, etkileyici kareler yakalamak için seferber oluyor. Tekirdağ Fotoğraf Derneği Başkanı Halil İbrahim Üzmezoğlu, leyleklerin göçünün başladığını, toplu uçuşların sunduğu güzelliklerin insanlara mutluluk verdiğini belirtiyor. Üzmezoğlu, “Leylekleri her zaman toplu halde uçarken göremiyoruz. Genellikle göç zamanları şansınız varsa ve denk gelirse izleme fırsatı yakalıyor insanlar.” şeklinde konuşuyor. Bu dönemde fotoğraf tutkunlarının bu eşsiz anları ölümsüzleştirmek için adeta yarıştığını aktarıyor.