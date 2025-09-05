Lezita Fuar İle Global Varlığını Artırıyor

LEZİTA’NIN YENİLİKÇİ ÜRÜNLERLE FUARA KATILIMI

Lezita, 2-5 Eylül tarihleri arasında TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’nde düzenlenen WorldFood İstanbul Fuarı’na, tüketici ihtiyaç ve beklentileri doğrultusunda geliştirdiği yenilikçi ürünleri ile katıldı. Lezita Genel Müdürü Mesut Ergül, “Standımız uluslararası ziyaretçiler tarafından büyük ilgi gördü. 40 ülkeden 1345 katılımcının ağırlandığı, 80 binin üzerinde ziyaretçinin katıldığı fuarda, müşteri portföyümüzü genişletirken mevcut müşterilerimizle ilişkilerimizi güçlendirdik” açıklamasında bulundu.

İHRACAT HEDEFLERİ VE STRATEJİLERİ

Lezita, 2024 yılı için 75 milyon dolar ihracat cirosu hedefliyor. Fuarların yeni iş birlikleri geliştirmek ve yurt dışında daha büyük hedeflere ulaşmak konusundaki fırsatlar sunduğunu belirten Ergül, “Lezita olarak Türkiye’nin en büyük ihracatçılarından biriyiz. Yaklaşık 70 ülkeye ihracat yapıyoruz” dedi. Ergül, ülkeyi yurt dışında en iyi şekilde temsil etmenin sorumluluğunu hissettiklerini ifade etti.

AVRUPA BİRLİĞİ İHRACAT İZNİ VE GELECEK HEDEFLERİ

Ayrıca, Avrupa Birliği’ne (AB) ihracat izni almanın global yolculuklarındaki önemli başarılarından biri olduğunu vurguladı. “Bu onayla ihracat ağımızı Avrupa ülkeleriyle genişleterek dünya çapındaki varlığımızı güçlendirmeyi hedefliyoruz. Fuarlar, Lezita’nın global yolculuğunda hem uluslararası görünürlüğünü artıran hem de sürdürülebilir büyümesine katkı sağlayan stratejik adımlar arasında yer alıyor. Fuar katılımlarına devam edeceğiz” sözleriyle sözlerini noktaladı.