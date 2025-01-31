LG TV Modellerinde Büyük İndirim Fırsatı

LG, bu hafta sonu teknoloji tutkunlarının yüzünü güldürmeye devam ediyor ve seçili model TV’lerde özel indirimler sunuyor. 31 Ocak – 3 Şubat 2025 tarihleri arasında, bazı TV modellerinde 200 bin TL’ye kadar indirim sağlanıyor. LG’nin www.lg.com/tr online alışveriş platformunun 1. yılına özel olarak yeni üye kaydedenlere sunulan yüzde 5 hoşgeldin indirim kampanyası ise devam ediyor. LG Electronics, daha önceki TV indirimini farklı modellerle güncelliyor.

TV MODELLERİNDE BÜYÜK İNDİRMELER

LG’nin seçili Ultra HD, NANOCELL, QNED ve OLED akıllı TV’leri, 31 Ocak – 3 Şubat 2025 tarihleri arasında 3.000 TL ile 200.000 TL arasında değişen indirimlerle satılıyor. www.lg.com/tr online alışveriş platformuna yeni üye olan kullanıcılar, ek olarak yüzde 5 hoşgeldin kuponu elde ediyor. Indirimli TV modelleri arasında yer alanlar ise şunlardır:

– Ultra HD TV

– 50UQ75006LF.APEZ: 3.000 TL indirim

– 55UQ81006LB.APEZ: 3.000 TL indirim

– NANOCELL TV

– 55NANO81T6A.APEZ: 3.000 TL indirim

– QNED TV

– 65QNED816RE.APDZ: 10.000 TL indirim

– 75QNED816RE.APDZ: 17.000 TL indirim

– 75QNED99T9B.APD: 50.000 TL indirim

– 86QNED99T9B.APD: 100.000 TL indirim

– 98QNED89T6A.APDQ: 40.000 TL indirim

– OLED TV

– OLED77M49LA.APD: 30.000 TL indirim

– OLED83M39LA.APD: 50.000 TL indirim

– OLED83M49LA.APD: 40.000 TL indirim

– OLED97M49LA.APD: 200.000 TL indirim

Kampanya, teknoloji severler için cazip bir fırsat sunuyor. LG’nin sunduğu bu indirim fırsatları, yüksek kaliteli TV arayanlar için değerlendirmeye değer bir seçenek oluşturuyor.