LGBT Destekçisi Kadın, Şara’nın Kabinesinde

SURİYE’DE YENİ KABİNE YEMİN TÖRENİ DÜZENLENDİ

Suriye’nin başkenti Şam’da, 61 yıllık Baas iktidarının sona ermesinin ardından Cumhurbaşkanı Ahmet Şara’nın başkanlığında oluşturulan ilk kabine için yemin töreni gerçekleştirildi. Törenin açılışında konuşan Şara, “Bugün, geçmişimizden aldığımız güçle, güçlü bir irade ve kararlılıkla, hak ettiğimiz bir geleceğe doğru yürümeye başladığımız gündür” şeklinde ifadeler kullandı.

YENİ KABİNE AÇIKLAMALARI

Yeni kabinede, Hristiyan toplumu tarafından bilinen ve feminist kimliğiyle tanınan Sosyal İşler ve Çalışma Bakanı Hind Kabavat, Dürzi nüfusun yoğun olduğu Suveyda’dan Tarım Bakanı Emced Bedr, Afrin bölgesinden Eğitim Bakanı Terko ve Alevi nüfusun çoğunlukta olduğu Lazkiye bölgesinden 2006-2011 yılları arasında Ulaştırma Bakanı olarak görev yapan Yarub Bedir yer aldı. Ancak, Türkmen toplumu açısından bu kabinede Türkmenlerden hiç kimsenin olmaması tepkiyle karşılandı. Diğer yandan, İstihbarat Başkanı Enes Hattab’ın İçişleri Bakanlığı görevini devraldığı, Dışişleri ve Savunma bakanlıklarında ise aynı kişilerin görevde kaldığı gözlemlendi.

HIND KABAVAT’IN PROFİLİ

1974 yılında Hindistan’da doğan Hind Kabavat, Suriye’de yetişti. Suriye asıllı Kanadalı bir hukukçu ve barış aktivisti olan Kabavat, Şara’nın kabinesinde dikkat çeken bir isim. Kabavat, George Mason Üniversitesi’nde Dinlerarası Diyalog ve Barış Çalışmaları Direktörü olarak görev yapıyor. Ayrıca, Suriye Müzakere Komisyonu’nun Cenevre Ofisi’nde başkan yardımcılığı görevini yürüttü ve Suriye barış müzakerelerinde aktif olarak yer aldı.

EĞİTİM VE ÇALIŞMALARI

Kabavat, Şam Üniversitesi’nde ekonomi eğitimi aldıktan sonra Beyrut Arap Üniversitesi’nde hukuk alanında, Tufts Üniversitesi’nde ise uluslararası ilişkiler yüksek lisansını tamamladı. Toronto ve Harvard üniversitelerinde müzakere ve liderlik programlarına katıldı. 2004 yılından itibaren Suriye’de dinler arası diyalog ve kadın hakları üzerine çalışmalar yürütmekte, mülteci kamplarında kadınlara eğitimler vermektir. Tastakel adlı kadın merkezinin kurucu ortakları arasında bulunan Kabavat, “barış yoluyla dönüşüm” yaklaşımıyla tanınıyor. 2007’de Tanenbaum Merkezi’nden “Eylemde Barış Yapıcı” ödülü aldı, 2009’da ise George Mason Üniversitesi’nden Kamu Diplomasisi Ödülü’nü kazandı.

BİR İLK: LGBT’YE DESTEK

Hind Kabavat, eşcinsel haklarına verdiği destekle de bilinir. 2015 yılında Facebook profil fotoğrafını LGBT topluluğuna destek amacıyla gökkuşağı formatında değiştirmesi, Suriye tarihinde bir ilk olarak değerlendiriliyor.

Şara’nın yeni kabinesinde yer alan isimler arasında Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Savunma Bakanı Murhaf Ebu Kasra, İçişleri Bakanı Enes Hattab, Adalet Bakanı Mahzar el Veys, Yüksek Öğretim Bakanı Mervan Halebi, Vakıflar Bakanı Muhammed Ebu Hayır Şükri, Sosyal İşler ve Çalışma Bakanı Hind Kabavat, Enerji Bakanı Muhammed Beşir, Maliye Bakanı Muhammed Yusr Berniyye, Ekonomi Bakanı Nidal Şaar, Sağlık Bakanı Musab Nezzal el Ali, Yerel Yönetimler Bakanı Muhammed Ancerani, Telekomünikasyon Bakanı Abdüsselam Heykel, Acil Durum ve Afet Yönetimi Bakanı Raid Salih, Tarım Bakanı Emced Bedr, Eğitim Bakanı Muhammed Abdülrahman Terko, Bayındırlık ve İskan Bakanı Mustafa Abdürazzak, Kültür Bakanı Muhammed Salih, Gençlik ve Spor Bakanı Muhammed Samih Hamıd, Turizm Bakanı Mazen Salihani, İdari Kalkınma Bakanı Muhammed Sikaf, Ulaştırma Bakanı Yarub Bedir ve Enformasyon Bakanı Hamza Mustafa bulunuyor.