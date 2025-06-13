LGS 15 Haziran 2025’te Yapılacak

LGS SINAV TARİHİ HAKKINDA YANLIŞ ANLAMLAR MEVCUT

2025 yılı LGS sınav takvimi, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından önceden belirlenmişti. Ancak bazı vatandaşlar, “LGS 14 Haziran Cumartesi günü mü olacak?” sorusunu sormakta ve yanlış bilgilere ulaşabilmektedir. Bu nedenle, “LGS yarın mı yapılacak?” sorusunun doğru yanıtını aktarmak önem taşıyor.

LGS SINAV GÜNÜ VE SAATİ

2025 Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı, 14 Haziran Cumartesi günü değil, 15 Haziran 2025 Pazar günü gerçekleştirilecek. Milli Eğitim Bakanlığı’nın paylaştığı sınav takvimine göre LGS 2025, 15 Haziran Pazar günü iki oturum halinde yapılacak. Birinci oturum olan sözel bölüm saat 09:30’da başlayacak. Bu bölümde öğrenciler 50 soru cevaplayacak ve toplam 75 dakika süreye sahip olacak. İkinci oturum olan sayısal bölüm ise saat 11:30’da başlayacak ve burada öğrenciler 40 soru ile karşılaşacak. Bu oturum için 80 dakika süre verilmiş olacak. Toplam sınav süresi 155 dakikayı buluyor.

SINAV GİRİŞ BELGELERİ VE SONUÇ AÇIKLAMALARI

LGS yarın mı yapılacak sorusuna yanıt vermek gerekirse belirtelim ki sınav 15 Haziran Pazar günü yapılacak. Öğrencilerin sınav giriş belgeleri, 4 Haziran 2025 tarihinde e-Okul sistemi üzerinden erişime açılacak. Bu belgeler okul müdürlüklerinden fotoğraflı ve mühürlü olarak alınması gerekiyor. Sınav günü, öğrencilerin bu belgeyi ve geçerli kimlik belgesini yanlarında bulundurmaları zorunlu. MEB takvimine göre, 2025 LGS sonuçları 11 Temmuz 2025 Cuma günü açıklanacak. Daha sonra lise tercih süreci başlayacak. Tercihler 14–24 Temmuz 2025 tarihleri arasında yapılacak ve sonuçlar 4 Ağustos 2025 tarihinde duyurulacak.