LGS 15 Haziran Pazar Günü

ÖĞRENCİLER İÇİN ÖNEMLİ TARİH

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan LGS sınav takvimi ile birlikte, LGS’nin pazar günü mü yapılacağı sorusu yanıt buldu. Öğrencilerin sınav günü için doğru planlama yapabilmesi açısından, LGS’nin 15 Haziran Pazar günü mü uygulanacağı büyük önem taşıyor. Peki, LGS pazar günü mü? İşte detaylar…

LGS SINAV TARİHİ VE OTURUMLAR

2025 yılı LGS sınavı 15 Haziran 2025 Pazar günü gerçekleştirilecek. Bu nedenle, LGS’nin 15 Haziran Pazar günü mü sorusunu merak edenler için net bilgi: Sınav pazar günü yapılacak. Sınav, her yıl olduğu gibi iki oturum halinde uygulanacak. İlk oturum, saat 09:30’da başlayacak ve sözel alanı kapsayacak. Bu oturumda öğrenciler Türkçe, T.C. İnkılap Tarihi, Din Kültürü ve Yabancı Dil derslerinden toplam 50 soruyu cevaplayacak. İkinci oturum ise saat 11:30’da başlayacak ve sayısal alanı içerecek. Matematik ve Fen Bilimleri derslerinden oluşan bu bölümde toplam 40 soru yer alacak.

LGS toplamda 90 sorudan oluşacak ve öğrencilerin sınav süresi 155 dakika olacak. Milli Eğitim Bakanlığı’nın takvimine göre, 2025 LGS sonuçları 11 Temmuz 2025 Cuma günü açıklanacak. Sonrasında ise lise tercih süreci başlayacak. Tercihler 14–24 Temmuz 2025 tarihleri arasında yapılacak ve sonuçlar 4 Ağustos 2025 tarihinde duyurulacak.