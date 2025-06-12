LGS 2025, 15 Haziran’da yapılacak

LGS NE ZAMAN 2025?

Milyonlarca öğrenci için önemli olan konulardan biri LGS sınavının ne zaman yapılacağı. 2025 yılı için LGS sınavı, 15 Haziran 2025 Pazar günü gerçekleşecek. Sınav, iki ayrı oturumda düzenlenecek. Öğrenciler, sabah saatlerinde okullarında hazır bulunacak.

OTURUM SAATLERİ VE SÜRELER

Birinci oturum olan sözel kısım, saat 09:30’da başlayacak. Bu oturumda 50 soru yer alacak ve Türkçe, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ile Yabancı Dil dersleri bulunacak. Bu bölüm için belirlenen süre 75 dakika. İkinci oturum, sayısal kısım ise saat 11:30’da başlayacak. Matematik ve Fen Bilimleri derslerinden toplam 40 soru sorulacak ve buradaki süre 80 dakika olacak.

Sınav belgeleri, 4 Haziran 2025 tarihinden itibaren e-Okul sistemi aracılığıyla yayımlanacak. Bu belgeler, okul müdürlükleri tarafından onaylanarak öğrencilere teslim edilecek. Ayrıca, MEB’in resmi internet sitesi ve sosyal medya hesapları üzerinden sınavla ilgili detaylı kılavuzlar erişime açıldı. Öğrencilere, sınav gününden önce belgelerini ve sınav giriş yerlerini kontrol etmeleri öneriliyor.

Sınav sonuçları ise 11 Temmuz 2025 tarihinde “https://www.meb.gov.tr” adresinden ilan edilecek. Öğrencilere, sınav sonuç belgesi posta yoluyla gönderilmeyecek. Bakanlık, “LGS kapsamındaki merkezi sınava ilişkin bazı detayları öğrencilerimiz ve velilerimize hatırlatıyor, tüm öğrencilerimize eğitim ve yaşam yolculuklarında başarılar diliyoruz.” açıklamasında bulundu.