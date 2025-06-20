Lgs 2025 Sonuç Tarihi Açıklandı

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan resmi açıklamayla, LGS 2025 sonuçlarının tarihi netleşti. Liselere Geçiş Sistemi çerçevesinde gerçekleştirilen sınav sonrası, öğrencilerin sınav sonuçlarını öğrenerek tercih dönemi için hazırlık aşamasına girmeleri adına belirli bir tarih verildi. İşte 2025 LGS sonuç tarihi ve detaylı tercih süreci ile ilgili bilgiler…

SONUÇ TARİHİ VE ÖNEMLİ BİLGİLER

Milli Eğitim Bakanlığı’nın resmi takvimine göre, 15 Haziran 2025 tarihinde gerçekleştirilecek Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavının sonuçları, 11 Temmuz 2025 Cuma günü açıklanacak. Adaylar, 11 Temmuz’dan itibaren T.C. kimlik numarası ve doğum tarihleriyle MEB’in Merkezi Sınavlar Sistemi veya e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi üzerinden sonuçlarını görüntüleyebilecek.

İSTANBUL LGS TABAN PUANLARI

İstanbul’da en yüksek puanla öğrenci alan lise Galatasaray Lisesi oldu. Bu okul 500,0000 puanla zirvede yer alırken, İstanbul Erkek Lisesi ve Kabataş Erkek Lisesi onu takip ediyor. İstanbul LGS taban puanları 2025 listesi Avrupa ve Anadolu yakası olarak iki bölgeye ayrılarak sunuldu.

ANKARA VE İZMİR’DE ÖNE ÇIKAN OKULLAR

Ankara LGS taban puanları 2025 verilerine göre, Ankara Fen Lisesi 494,5234 puanla birinci sırayı alıyor. Ankara Atatürk Anadolu Lisesi ve Gazi Anadolu Lisesi de yüksek taban puanlarıyla dikkat çeken diğer okullar arasında yer alıyor. İzmir’de ise İzmir Fen Lisesi 492,0992 puanla listenin en üstünde bulunuyor. İzmir Bornova Anadolu Lisesi ve Atatürk Lisesi gibi köklü okullar da yüksek yüzdelik dilimlere sahip.

MESLEK VE İMAM HATİP LİSELERİ

Meslek liseleri ve İmam Hatip liseleri için LGS taban puanları 2025 listesi, genellikle %5 ila %60 arasında değişen yüzdelik dilimlerle sıralandı. Özellikle sağlık meslek liseleri ve proje imam hatip okulları bu yıl da yoğun bir ilgi gördü.