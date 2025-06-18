LGS 2025 Tercih Rehberi Hazır

Öğrencilerin LGS 2025 Tercih Süreci

LGS 2025 sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte öğrenciler, puanlarına uygun liseleri araştırmaya başladı. Fen liseleri, Anadolu liseleri, sosyal bilimler liseleri ile meslek ve imam hatip liseleri için belirlenen taban puanlar, tercih döneminde adaylar için yol gösterici olacak. Her puan aralığında öğrencilere hitap eden çeşitli okul seçenekleri mevcut. 300, 320, 340, 360, 380, 400, 420, 440 ve 460 puanlarla hangi liselere girilebileceğine dair bilgiler de önem arz ediyor. 2025 LGS tercih işlemleri, Temmuz’un ikinci haftasında başlayacak. Bu dönemde öğrencilerin resmi MEB tercih kılavuzunu titizlikle incelemesi ve okul başarı yüzdelerini dikkate alması büyük önem taşıyor.

300-340 Puan Aralığında Tercih İmkanları

Bu puan aralığında yer alan öğrenciler, genellikle ilçe merkezlerindeki orta düzey Anadolu liseleri, meslek liseleri ve bazı imam hatip liselerini tercih edebilir. Bu band, %15-25 aralığındaki yüzdelik dilimlere karşılık geliyor.

360-380 Puan Aralığında Tercih Seçenekleri

360-380 puan aralığında bulunan öğrenciler için, büyükşehirlerdeki iyi düzeyde Anadolu liseleri ile yüksek kontenjanlı teknik meslek liselerinin uygun olabileceği belirtiliyor. Bu grubun yüzdelik dilimi, yaklaşık %8-14 seviyelerindedir.

400-420 Puan Aralığı ve Prestijli Liseler

400 puan bandı, daha prestijli liseler için önemli fırsatlar sunuyor. Nitelikli Anadolu liseleri, belirli sosyal bilimler liseleri ve il içindeki tercih edilen fen liseleri bu aralıkta yer alabilir. Yüzdelik dilim ise %3-7 arasında değişiyor.

440-460 Puan ve Üstü için Seçenekler

Bu puan aralığında tercih edilebilecek okullar arasında fen liseleri (örneğin Adana Fen, İzmir Fen, Samsun Fen), gözde Anadolu liseleri (Kabataş Erkek, Galatasaray, İstanbul Erkek) ve sosyal bilimler liseleri bulunuyor. Yüzdelik dilim ise %0,1-3 arasında yer alıyor. LGS taban puanlarına göre tercihler 14 Temmuz’da başlayacak ve 24 Temmuz’a kadar sürecek. Yerleştirme sonuçları ve boş kalan kontenjanlar 4 Ağustos 2025 tarihinde duyurulacak.

İstanbul’daki Yüksek Taban Puanları

LGS taban puanları 2025 verilerine göre, İstanbul’da en yüksek puanla öğrenci alan okul Galatasaray Lisesi oldu. 500,0000 puanla zirvede olan bu okulun ardından İstanbul Erkek Lisesi ve Kabataş Erkek Lisesi yer alıyor. İstanbul LGS taban puanları 2025 listesi, Avrupa ve Anadolu yakası olarak iki ayrı bölümde sunuldu.

Ankara’daki Taban Puanları

Ankara’da ise Ankara Fen Lisesi 494,5234 puanla ilk sırayı alırken, Ankara Atatürk Anadolu Lisesi ve Gazi Anadolu Lisesi de yüksek taban puanları ile dikkat çekiyor. İzmir’de ise İzmir Fen Lisesi 492,0992 puanla listenin başında bulunuyor. İzmir Bornova Anadolu Lisesi ve Atatürk Lisesi gibi köklü okullar yüksek yüzdelik dilimlere sahip.

Meslek ve İmam Hatip Liseleri İçin Durum

Meslek liseleri ve imam hatip liseleri için LGS taban puanları 2025 listesi, genellikle %5 ila %60 arasında değişen yüzdelik dilimlerine sahiptir. Özellikle sağlık meslek liseleri ve proje imam hatip okulları, bu yıl da büyük ilgi görüyor.

Ankara’daki bazı taban puanları:

– Ankara Fen Lisesi – Taban puanı 494,5234

– Prof. Dr. Aziz Sancar Fen Lisesi – Taban puanı 488,6370

– Ankara Pursaklar Fen Lisesi – Taban puanı 487,6466

– Atatürk Anadolu Lisesi – Taban puanı 478,2375

İstanbul’daki bazı taban puanları:

– İstanbul Erkek Lisesi – Taban puanı 500

– Galatasaray Lisesi – Taban puanı 495,1515

– Kabataş Erkek Lisesi – Taban puanı 494,8135

İzmir’deki bazı taban puanları:

– İzmir Fen Lisesi – Taban puanı 492,0992

– Bornova Anadolu Lisesi – Taban puanı 482,1700