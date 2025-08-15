LGS 3. Nakil Sonuçları Açıklandı

LGS NAKİL SÜRECİ BAŞLIYOR

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yerleştirmeye esas olan 2. nakil sonuçları adayların erişimine açıldı. Bu sonuçlara göre herhangi bir okula yerleşemeyen öğrenciler, şimdi iyimser bir şekilde olası bir 3. nakil sürecine odaklanıyor ve Milli Eğitim Bakanlığı’ndan gelecek açıklamaları sabırsızlıkla bekliyor. LGS 3. nakil süreci hakkında bütün detaylar haberin devamında yer alıyor.

2025 LGS 3. NAKİL SÜRECİ

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) çerçevesinde 2025 yılı birinci nakil sonuçlarının açıklanmasının ardından, herhangi bir okula yerleşemeyen öğrenciler için yeni bir başvuru süreci başladı. Boş kalan kontenjanlara yerleştirme yapılabilmesi amacıyla il ve ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonları, başvuruları 8-12 Ağustos 2025 tarihleri arasında alıyor. Bu dönemde merkezi sınav ya da yerel yerleştirme ile bir liseye yerleşemeyen öğrenciler, tercihlerini komisyonlara iletti.

BOS KONTENJANLAR İÇİN YENİ BAŞVURULAR

İkinci nakil yerleştirme sonuçlarının duyurulmasının ardından, herhangi bir okula yerleşemeyen öğrenciler için yeni bir süreç başlıyor. 15-21 Ağustos tarihleri arasında, boş kontenjanlar için başvurular il ve ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonları tarafından alınacak. Bu başvuruların değerlendirilmesinin ardından, 22 Ağustos tarihinde lise yerleştirme süreci resmi olarak tamamlanacak.

Öğrenciler ve veliler, LGS nakil yerleştirme sonuçlarını Milli Eğitim Bakanlığı’nın resmi internet sitesi üzerinden rahatlıkla öğrenebilecekler. Sonuçlara erişim sağlamak isteyen adaylar, MEB’in “https://www.meb.gov.tr/” adresine giriş yaparak ilgili sonuç ekranına ulaşabilecek. Bu ekranda öğrencinin T.C. kimlik numarası ve doğum tarihi gibi temel kişisel bilgileri girerek sorgulama işlemi yapılabilecek. Sonuçlar ilan edildikten sonra öğrenciler, yerleştikleri okullara dair detaylı bilgilere de bu platformdan erişebilecekler.