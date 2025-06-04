lgs-bilgileri-e-okul-dan-elde-edilir

LGS BİLGİLERİNİ NEREDEN ÖĞRENİRİZ?

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, LGS kapsamındaki merkezi sınavla ilgili sınav merkezi, bina, salon ve sıra bilgileri ile sınav tedbirlerine dair bilgilere “https://e-okul.meb.gov.tr/” adresinden ulaşılabiliyor. Fotoğraflı sınav giriş belgeleri, okul müdürlükleri aracılığıyla elektronik ortamda alınacak ve onaylanarak öğrencilere ulaştırılacak.

LGS NE ZAMAN UYGULANACAK?

Bu yıl Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı 15 Haziran 2025 tarihinde yapılacak.

LGS SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?

İki oturumdan oluşan sınavın birinci oturumu 09.30’da, ikinci oturumu ise 11.30’da başlayacak.

LGS KAÇ DAKİKA SÜRÜYOR?

Sözel alandan oluşan birinci oturumda 50 soru bulunacak ve sınav süresi 75 dakika olacak. Sayısal alandaki ikinci oturum ise 40 sorudan oluşacak ve 80 dakika sürecek.