LGS Bilgileri MEB’den Öğrenilir

LGS BİLGİLERİ NEREDEN ÖĞRENİLİR?

Bakanlığın yaptığı açıklamaya göre, LGS içindeki merkezi sınav ile ilgili sınav merkezi, bina, salon ve sıra bilgileri ile sınav tedbirlerine dair bilgilere “https://e-okul.meb.gov.tr/” adresinden ulaşmak mümkün. Ayrıca, fotoğraflı sınav giriş belgeleri okul müdürlükleri aracılığıyla elektronik ortamdan alınacak ve onaylanarak öğrencilere iletilecek.

2025 LGS NE ZAMAN?

Bu yıl Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı 15 Haziran 2025 tarihinde gerçekleştirilecek.

LGS SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?

Sınav, iki oturum halinde düzenlenecek. Birinci oturum 09.30’da, ikinci oturum ise 11.30’da başlayacak.

LGS KAÇ DAKİKA SÜRÜYOR?

Sözel alandan oluşan birinci oturumda 50 soru bulunacak ve bu oturum 75 dakika sürecek. Sayısal alandaki ikinci oturum ise 40 sorudan oluşacak ve 80 dakika boyunca devam edecek.