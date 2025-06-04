LGS Bilgileri MEB’den Ulaşılabilir

LGS BILGILERI NEREDEN ÖĞRENILIR?

Bakanlık tarafından yapılan açıklamaya göre, LGS sınavına dair merkezi sınav, bina, salon ve sıra bilgileri ile uygulanacak tedbirlere yönelik bilgilere “https://e-okul.meb.gov.tr/” adresinden erişim sağlanabiliyor. Öğrencilerin sınav giriş belgeleri, okul müdürlükleri tarafından elektronik ortamda hazırlanacak ve onaylanarak öğrencilere iletilecek.

2025 LGS NE ZAMAN UYGULANACAK?

Bu yıl gerçekleştirilecek Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı 15 Haziran 2025 tarihinde yapılacak.

LGS SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?

İki oturumdan meydana gelen sınavın ilk oturumu 09.30’da, ikinci oturumu ise 11.30’da başlayacak.

LGS KAÇ DAKİKA SÜRECEK?

Sözel alandan oluşan ilk oturumda 50 soru yer alacak ve bu oturum 75 dakika sürecek. Sayısal alandaki ikinci oturumda ise 40 soru bulunacak ve bu oturum 80 dakika sürecek.