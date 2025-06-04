LGS Giriş Belgesi E-Okul’da Yayımlandı

ÖĞRENCİLERİN LGS GİRİŞ BELGESİ DUYURUSU

Öğrenciler, “Lgs giriş belgesi nasıl alınır?” ve “Lgs giriş belgesi yayınlandı mı?” sorularının yanıtlarını ararken, Milli Eğitim Bakanlığı’ndan önemli bir açıklama geldi. LGS’ye katılacak öğrenciler için oluşturulan LGS giriş belgesi, e-Okul sistemi üzerinden erişilebilir hale gelecek. İlgili kılavuza göre, öğrencilerin sınav giriş yeri, salonu, sıra numarası ve alacakları sınav yerleri, 4 Haziran 2025 tarihinde açıklanacak. “Fotoğraflı Sınav Giriş Belgesi 04 Haziran 2025 tarihinden itibaren elektronik ortamda okul müdürlükleri tarafından alınacak, mühürlenerek onaylandıktan sonra öğrenciye teslim edilecektir.”

SINAV TARİHİ VE OTURUMLARIN DETAYLARI

Millî Eğitim Bakanlığı, bu yıl Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavının 15 Haziran 2025 tarihinde yapılacağını duyurdu. Yurt içi ve yurt dışında gerçekleştirilecek merkezî sınavın birinci oturumu Türkiye saati ile 09.30’da başlayacak ve bu oturumda sözel alandan 50 soru bulunacak, sınav süresi ise 75 dakika olacak. İkinci oturum ise sayısal alanda gerçekleşecek ve 40 sorudan oluşacak, bu oturum için süre 80 dakika olarak belirlenmiş.

ÖĞRENCİLERİN GETİRMESİ GEREKEN BELGELER

Sınava katılacak öğrencilerin, yanlarında fotoğraflı ve onaylı sınav giriş belgesinin yanı sıra geçerli bir kimlik belgesi bulundurması zorunlu. Ayrıca, öğrencilerin yanında en az iki adet koyu siyah ve yumuşak kurşun kalem, bir kalemtıraş ve leke bırakmayan yumuşak bir silgi de bulunması gerekiyor. Özel gereksinimi olan öğrenciler, gerekli desteği alabilmeleri için okul müdürlüklerinin ilgili RAM’a bilgilerini göndermelerini sağlamalı. “Özel eğitim ihtiyacı olan öğrenciler, sürekli kullandıkları araç gereç ve cihazları kendileri getirmesi kaydıyla sınavda kullanabilecek.”

EVDE VE HASTANEDE EĞİTİM ALAN ÖĞRENCİLERİN DURUMU

Evde veya hastanede eğitim hizmeti alan öğrencilerin sınavı için, velilerinin ya da vasilerinin, öğrencinin kayıtlı olduğu okul müdürlüğüne sınav adresini bildirmesi ve okul müdürlüğünün de bu durumu ilgili rehberlik ve araştırma merkezine (RAM) iletmesi gerekiyor. Merkezî sınav sonuçları, 11 Temmuz 2025 tarihinde “https://www.meb.gov.tr” internet adresinden duyurulacak, sonuç belgesi öğrencilere posta yoluyla gönderilmeyecek.

TERCİH VE YERLEŞTİRME SÜREÇLERİ

Tercih işlemlerinin 14-24 Temmuz 2025 tarihleri arasında yapılacağı belirtildi. Yerleştirme sonuçları ve boş kontenjanlar ise 4 Ağustos 2025 tarihinde açıklanacak. Nakil süreci kapsamında, yerleştirmeye esas 1 ve 2. nakil tercih başvuruları ve sonuçları, 4-14 Ağustos 2025 tarihleri arasında gerçekleşecek. “2025 Yılı Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezî Sınav Başvuru ve Uygulama Kılavuzu”na göre, LGS kapsamındaki merkezî sınav için son başvuru tarihi 11 Nisan 2025 olarak duyurulmuştu. Ancak, 2-4 Nisan 2025 tarihleri arasındaki idari izin sebebiyle, başvuru süresi 16 Nisan 2025 tarihine kadar uzatıldı.