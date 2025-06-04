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LGS Giriş Bilgileri Yayımlandı

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI TARAFINDAN YAPILAN DUYURU

Milli Eğitim Bakanlığı, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) çerçevesinde 15 Haziran Pazar günü gerçekleştirilecek merkezi sınavın giriş bilgilerini yayımladı. Bakanlığın yaptığı açıklamada, LGS kapsamında düzenlenecek olan merkezi sınav ile ilgili olarak sınav merkezi, bina, salon ve sıra bilgileri ile sınav önlemlerine dair bilgilere e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi aracılığıyla erişim sağlanabileceği belirtildi.

Sınavda kullanılacak olan fotoğraflı giriş belgeleri, okul müdürlükleri tarafından elektronik ortamda temin edilecek. Alınan belgeler, onaylandıktan sonra öğrencilere teslim edilecek. Bu süreç, öğrencilerin sınav günü ile ilgili gerekli bilgilere erişim sağlamasını kolaylaştırıyor.

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