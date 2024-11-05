“LGS İçin Merkezi Sınav Tarihi Açıklandı”

MERKEZİ SINAV TARİHİ AÇIKLANDI

2024-2025 eğitim öğretim yılı sonunda, sınavla öğrenci alacak ortaöğretim kurumları için merkezi sınav tarihi kesinleşti. Buna göre, LGS kapsamındaki sınav, 15 Haziran 2025 tarihinde gerçekleştirilecek. Sınav, 8. sınıf öğrencilerine yönelik olarak düzenleniyor ve tüm sorular 8. sınıf ders kitapları öğretim programlarına dayalı olarak hazırlanıyor.

SINAV UYGULAMASI AYNIDIR

Bu yılki LGS kapsamındaki merkezi sınavda, geçen yıl düzenlenen sınavla benzer bir uygulama gerçekleştirilecek. 2024-2025 eğitim öğretim yılı dönemi ise 20 Haziran 2025 Cuma günü sona erecek.